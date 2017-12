Grammy-Gewinner und „Rock and Roll Hall of Fame“ Mitglied Michael Edward Love wuchs unter der kalifornischen Sonne auf, wo ihm ein Leben mit Musik, Surfing, Sand und Sport quasi mit in die Wiege gelegt wurde. Bereits als Teenager begann, zusammen mit seinem Cousin Brian Wilson, sein musikalischer Werdegang. Vor allem bei Familienfesten und Treffen an Feiertagen. Diese sehr frühen Einflüsse waren die erste Inspiration, um viel später die legendären Beach Boys zu gründen, die ursprünglich aus Mike und seinen Cousins Brian, Dennis und Carl Wilson sowie dem Nachbarjungen David Marks und einem High School Freund Alan Jardine bestanden.

Im Laufe seiner Karriere hat Mike an mehr als einem Dutzend Top 10 Singles mitgeschrieben und damit das einzigartige Erbe der Beach Boys als einzige Künstler neben den Beatles und Michael Jackson mit zwölf Top 10 Singles in fünf Jahren mit begründet! Das neue Album „Unleash the Love“ von Mike Love enthält auf 2 CDs sowohl 13 neue Songs des Künstlers, wie auch 11 der größten Hits der Beach Boys, die Mike Love extra für dieses Album neu aufgenommen hat.

Album Tracklist:

Disc 1

01. All The Love In Paris (featuring David Koz)

02. Getcha Back (featuring John Stamos)

03. Daybreak Over The Ocean

04. I Don’t Wanna To Know

05. Too Cruel

06. Crescent Moon

07. Cool Head, Warm Heart

08. Pisces Brothers

09. Unleash The Love

10. Ram Raj

11. 10,000 Years Ago (featuring John Stamos)

12. Only One Earth

13. Make Love Not War

Disc 2

01. California Girls

02. Do It Again (featuring Mark McGrath and John Stamos)

03. Help Me Rhonda

04. I Get Around

05. Warmth Of The Sun (featuring Ambha Love)

06. Brian’s Back

07. Kiss Me Baby

08. Darlin‘

09. Wild Honey (featuring John Cowsill)

10. Wouldn’t It Be Nice

11. Good Vibrations

12. Fun Fun Fun

Wie Mike Love den Spirit der Beach Boys auch heute noch in die Welt trägt, könnt ihr auf folgendem Video sehen:

