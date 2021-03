Mit “1995” nehmen uns Fury In The Slaughterhouse mit in die USA

Nach den ersten beiden neuen Songs aus dem letzten Jahr stehen Fury In The Slaughterhouse bereits mit der dritten Vorabnummer aus ihrem kommenden Comeback-Albums “Now” in den Startlöchern: Mit dem treibenden “1995” nimmt die Band ihre Fans mit auf eine Reise in die USA.

Sänger Kai Wingenfelder über den Song: „1995 war für uns ein denkwürdiges Jahr. Der Song ist in Zusammenarbeit mit unseren Freunden Jan Löchel und Henning Wehland von den H-Blockx entstanden. Nachdem wir zusammen an dem Song gearbeitet haben mussten wir feststellen, dass das eigentlich genau die Geschichte von Fury ist, als wir damals zu dieser Zeit auf Amerika-Tournee waren. Die tolle Energie spiegelt in unseren Augen ein Lebensgefühl wieder, das wir zu dieser Zeit hatten.“ Das Video zu “1995” nimmt die Fans mit auf eine Reise zurück ins Jahr 1995, auf ihre Tour durch die USA.

Fury in the Slaughterhouse klingen auf „Now“ frischer und wuchtiger denn je. Maßgeblich daran beteiligt ist Produzent Vincent Sorg, der sich u.a. schon für Erfolgsalben der Toten Hosen („Tage wie diese“) verantwortlich zeichnete, und für die Aufnahmen für „Now“ hinter den Reglern stand und das Album zusammen mit der Band produzierte.

Vincent Sorg über die Zusammenarbeit mit der Band: „Die Band hat alles gesehen, was man in über 30 Jahren Rock’n’Roll-Business erleben kann. Denen muss man nichts mehr vormachen. Es ist toll zu sehen, dass sie den Biss nicht verloren und den unbändigen Willen haben, richtig gute Musik zu machen – die auch zu ihnen passt. Das Feuer ist noch da!“

„1995“ ist nach „Sometimes (Stop To Call)“ und „The Beauty“ die dritte Auskopplung aus dem ersten Fury In The Slaughterhouse Studio-Album seit 13 Jahren. Der Song ist ab sofort bei allen Streaming-Anbietern verfügbar. „Now“ erscheint am 23.04.2021 bei Starwatch Entertainment.