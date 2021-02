Neues Joris Video: “Willkommen Goodbye” out now

Niemals ankommen. Das war schon immer JORIS` Lebensmotto. Neugierig bleiben. Offen. Sich ein kleines Bisschen von dieser kindlichen Naivität bewahren. JORIS ist bisher nicht angekommen. Im Gegenteil. 2021 geht seine Reise weiter.

Nach seinem Signing bei FOUR Music erscheint 2015 JORIS` Debütsingle: „Herz über Kopf“ wird zum Megahit. Der wenig später folgende Longplay-Erstling „Hoffnungslos Hoffnungsvoll“ schießt auf Platz 3 der Album-Charts und wird mit einer Goldenen Schallplatte veredelt. Ein Erfolg, an den der Sänger und Songwriter drei Jahre später mit seinem zweiten Longplayer „Schrei es raus“ anschließt. Ein Album, auf dem er noch mehr aus sich heraus geht und weitere Facetten von sich zulässt. JORIS wird zur festen Größe innerhalb der deutschsprachigen Popmusik. Mittlerweile hat er hunderte Konzerte auf der Uhr und nimmt die wichtigsten Festivals wie das Hurricane, Southside, Highfield, Open Flair und viele andere mit.

Geblieben ist seine innere Zerrissenheit, das Nachdenkliche, Introvertierte und auf der anderen Seite der aus sich raus gehende Typ, der bei seinen Shows regelmäßig bis zur Erschöpfung die Musik und das Leben feiert. „Von Außen sicher nicht ganz leicht zusammenzubringen“, sagt JORIS über diesen widersprüchlichen Kreativ-Motor. „Sobald ich ein Instrument in die Hand bekomme, kann es passieren, dass ich stundenlang in meinem kleinen Kosmos versinke. Momente, in denen ich mich richtig fallenlassen kann. Eine wahnsinnig schöne Erfahrung, nicht nachzudenken, sondern nur meinen Impulsen zu folgen. Obwohl da immer noch dieser Verrückte in mir ist, der jeden Tag neue Ideen hat, fühle ich mich heute erwachsener. Irgendwie wohler in meiner Haut. Ich erkenne besser, was wichtig ist und was nicht. Ich sehe vieles klarer. Mich selbst, meine Umwelt.“ JORIS und die ständige Suche nach dem Teil seines Ichs, der ihm im Normalzustand verschlossen bleibt.

Man kennt diese Punkte im Leben, an denen fast jeder schon einmal war: Augenblicke, in denen es nicht mehr weiterzugehen scheint. Kein Vorwärts, kein Rückwärts, kein Seitwärts. Einfach Stillstand. Zwischenmenschliche Extremsituationen, die JORIS immer schon als Herausforderung betrachtet hat, um an ihnen zu wachsen. Mit „Willkommen Goodbye“ veröffentlicht der Sänger und Musiker nun einen vor Kraft und positiver Energie strotzendes Album in diesem Frühjahr.

Es ist eben jenes Vertrauen in die eigene Stärke, das JORIS antreibt. Weil in jedem Ende auch ein neuer Anfang steckt. So wie in dem Titelsong seines Albums „Willkommen Goodbye“. Eine positive Note, die sich bereits seit seinem Durchbruch durch seine Tracks zieht. Im Mai 2020 erschien mit „Nur die Musik“ die erste Vorabsingle aus seinem kommenden Album, mit der er Platz 3 der deutschsprachigen Radio-Jahrescharts enterte.

„In meinen Augen ist die richtige Perspektive am wichtigsten“, so JORIS. „Das Vertrauen darin, dass schwere Momente irgendwann vorübergehen. Es wird immer Zeiten geben, die einen vor unbekannte Herausforderungen stellen. Das spüren wir aktuell mehr denn je. Doch das sind die Momente, in denen man wächst, neue Facetten an sich entdeckt und seinen Horizont erweitert; auch wenn es vielleicht anfänglich wehtut“.