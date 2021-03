Neues Paul McCartney-Album: “McCartney III Imagined” erscheint am 16.04.

Bei seiner Veröffentlichung im vergangenen Jahr wurde Paul McCartneys McCartney III mit Attributen wie “wichtig und unerschrocken” (Rolling Stone) und “positiv, robust, zukunftsoffen” (The New Yorker) gefeiert. Mit “McCartney III Imagined”, welches am 16. April bei Capitol Records digital erscheint, wendet sich das Werk nun endgültig der Zukunft zu.

“McCartney III Imagined” wurde von Paul persönlich kuratiert. Es beeindruckt mit einer hochkarätigen Gästeliste von Freunden, Fans und neuen Bekanntschaften, die jeweils ihren Lieblingsmoment von McCartney III in ihrem eigenen, unverwechselbaren Stil covern und/oder neu interpretieren. Das Ergebnis ist ein musikalisches Kaleidoskop und eine spannende Neuinterpretation des Albums, das der Rolling Stone zurecht als “eine Inspiration für uns alle” beschrieben hat. Es ist eine Erweiterung des von Tag Eins an sehr beliebten McCartney III. Gleichzeitig steht es auch für sich selbst: als genialer und spannender Meilenstein in der Diskographie von Paul McCartney.

Der erste Vorbote von “McCartney III Imagined” kommt von dem amerikanischen Sänger/ Rapper/ Songwriter Dominic Fike, dessen Cover von “The Kiss of Venus” die zarte Akustikballade in einen retro-futuristischen, kraftvollen R&B-Track verwandelt. Auch Damon Albarn, Beck, Blood Orange, Phoebe Bridgers, Josh Homme, Khraungbin, 3D RDN von Massive Attack, Ed O’Brien (EOB), Anderson .Paak, St. Vincent u.a. haben Versionen beigesteuert.

“McCartney III” kam am 18. Dezember 2020 als letzter Teil einer Trilogie zu Hause produzierter und selbstbenannter Alben heraus. Der erste Teil war das 1970 erschienene Solodebüt McCartney. 1980 kam die Fortsetzung mit McCartney II. Alle drei Alben schrieb und produzierte Paul in einer Art von Isolation, und sie zeigen seine unvergleichliche Kreativität und faszinierende Spontanität. Aufgenommen wurde McCartney III in “Rockdown” und es eroberte weltweit die Spitze der Charts. Damit war es Pauls erstes UK#1-Album seit 31 Jahren und half ihm, seine Führung als erfolgreichster Chartkünstler Großbritanniens weiter auszubauen.

“McCartney III Imagined” knüpft an eine jahrelange Tradition an: Coverversionen von Pauls Songs, aufgenommen von einigen der größten und unterschiedlichsten Künstler der Musikwelt. Die Liste wird immer länger und reicht von aktuelleren Versionen von Billie Eilish, Harry Styles, Dave Grohl, Coldplay und The Cure bis zu Interpretationen von Größen wie U2, Guns N’ Roses, Earth Wind & Fire, Siouxsie and the Banshees, Marvin Gaye, Bill Withers, Joe Cocker, Stevie Wonder, Frank Sinatra, Elvis Presley, Ray Charles und vielen, vielen weiteren illustren Stars, die sich über die Jahre dazugesellt haben. McCartney III Imagined ist ein Beleg für den anhaltenden und einzigartigen Einfluss von Paul McCartney. Angefangen von “Yesterday”, dem am häufigsten gecoverten Song der Gegenwart, erstreckt sich sein musikalisches Erbe bis zu seinen aktuelleren Veröffentlichungen, die noch Generationen von Künstlern und Fans inspirieren werden.

Auch die physischen Formate (CD oder Doppel-LP in schwarz, 2LP in Gold bei speziellen Fachhändlern sowie eine D2C Splatter 2LP in bunt) von “McCartney III Imagined” können ab sofort vorbestellt werden. Sie erscheinen im Sommer. Auf den physischen Versionen befindet sich zusätzlich der Bonustrack “Long Tailed Winter Bird (Idris Elba Remix)”.

McCartney III Imagined

Find My Way (feat. Beck) The Kiss of Venus (Dominic Fike) Pretty Boys (feat. Khruangbin) Women And Wives (St. Vincent Remix) Deep Down (Blood Orange Remix) Seize The Day (feat. Phoebe Bridgers) Slidin’ (EOB Remix) Long Tailed Winter Bird (Damon Albarn Remix) Lavatory Lil (Josh Homme) When Winter Comes (Anderson .Paak Remix) Deep Deep Feeling (3D RDN Remix) Long Tailed Winter Bird (Idris Elba Remix)*

*exklusiv auf den physischen Formaten