Immer wieder sonntags – die große Tour findet 2026 statt

Neue Termine und neues Motto: „Die Sternstunde der Schlagerstars“ – IMMER WIEDER SONNTAGS auf Tour!

Mit den Stargästen Nicole, Michael Holm, Joey Heindle, Claudia Jung und Überraschungsgast Kristina Bach sowie Newcomer Act, moderiert von Stefan Mross.

Die vom 04. bis 29. März 2025 geplante Jubiläums-Tournee von „Immer wieder sonntags“ wird auf das Jahr 2026 verschoben. Die Termine finden nun zwischen dem 25. März 2026 und 09. April 2026 statt.

Auf eine Künstlerin können sich die Konzertbesucher ganz besonders freuen: Kristina Bach ist nach längerer Pause wieder zurück! Als Überraschungsgast steht die erfolgreiche Sängerin und Songwriterin gemeinsam mit den Stargästen Nicole, Michael Holm, Joey Heindle und Claudia Jung auf der Bühne.

Nachdem der Vorverkauf für das neue Live-Format der Kultsendung erst Mitte September begonnen hat und die Ticketverkäufe weder den Ansprüchen der Künstler noch denen des Veranstalters entsprechen, wurde nun in Absprache mit allen Beteiligten eine längere Verkaufsphase anvisiert. Durch die Verschiebung ergibt sich die Chance, mehr Zeit in die Vorbereitung und in die Kommunikation zu investieren.

„Entstandene Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen und freuen uns, im nächsten Jahr mit allen Konzertbesuchern bei einem Abend voller Hits gemeinsam zu feiern”, sagt Konzertveranstalter Manfred Hertlein. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können dort zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden.

Die Stars der Show

Nicole

Ihr Sieg beim Eurovision Song Contest 1982 ist weltweit unvergessen. Bis heute hat der Evergreen „Ein bisschen Frieden“ nichts von seiner wichtigen Bedeutung verloren. Nachdem es um die Sängerin krankheitsbedingt einige Zeit ruhiger geworden war, feierte sie 2023 ihr heiß erwartetes Comeback und begeistert Fans sowie Schlagerfreunde nun wieder mit neuen Texten und liebgewonnenen Klassikern.

Michael Holm

Mit „Mendocino“ und „Tränen lügen nicht“ hat sich Michael Holm im Schlager-Olymp verewigt. Als vielfach ausgezeichneter Sänger, Texter und Produzent bringt er seine Liebe zur Musik in gefühlvollen Songs zum Ausdruck, die gleichermaßen ins Herz und ins Ohr gehen. Zahlreiche Musikpreise und Auszeichnungen beweisen, dass Michael Holm mit seinen Hits den Titel als Schlager-Legende zweifellos verdient. Mit seinem New Age-Projekt „Cusco” wurde er in den 80er Jahren sogar 3 Mal für den Grammy nominiert.

Joey Heindle

Sein Talent bewies der sympathische Popsänger erstmals bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar” und schaffte von dort aus den Sprung in die Herzen des Publikums. Nachdem seine letzten drei Singles alle die Top 5 der Airplaycharts erreichten, gehört Joey Heindle mittlerweile zu den angesagten Größen der Schlager-Szene, die modernen Pop mit ehrlichen Texten verbinden.

Claudia Jung

Claudia Jung, die „Grande Dame“ des deutschen Schlagers, begeistert seit 40 Jahren mit ihrer Musik und ihren Auszeichnungen, darunter zwei ECHOS, 5 goldene Stimmgabeln und der Amadeus Austrian Music Award. Ihre Duette, wie „Je t‘aime mon amour“, „Hand in Hand“ oder „Sommerwein“, sowie Hits wie „Stumme Signale“, „Atemlos“ und „1000 Frauen“ sind legendär. Immer wieder schafft es Claudia, die Herzen ihres Publikums zu erobern. Und das ist kein Wunder. So wie es aussieht, bringt sie geradezu unerschöpfliche Energie für noch viele weitere Jahre mit.

Kristina Bach

Ihre Musik lebt von Authentizität, Sinnlichkeit, Lebenslust. Mit ihren eigenen Hits und Auszeichnungen gehört Kristina Bach ohne jeden Zweifel zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen und Songwriterinnen Deutschlands. ECHO-Nominierungen, „Goldene Stimmgabel“, „Silberne Muse“ und „Goldenes Mikrofon“ belegen dies. Sogar in den „US-Billboard-Charts“ behauptete sie sich mit ihrer Interpretation des Musical-Titels „Phantom Of The Opera“. Als Autorin gelang ihr der Megahit „Atemlos durch die Nacht“, den sie für Helene Fischer schrieb.

Die neuer Termine 2026

Mi. 25.03.2026 Wetzlar, Buderus Arena (verlegt vom 12.03.2025)

Do. 26.03.2026 Trier, Europahalle (verlegt vom 17.03.2025)

Fr. 27.03.2026 Saarbrücken, Saarlandhalle (verlegt vom 15.03.2025)

Sa. 28.03.2026 Karlsruhe, Konzerthaus (verlegt vom 05.03.2025)

Di. 31.03.2026 Nürnberg, Meistersingerhalle (verlegt vom 04.03.2025)

Mi. 01.04.2026 Dortmund, Westfalenhalle 2 (verlegt vom 06.03.2025)

Do. 02.04.2026 Duisburg, Theater am Marientor (verlegt vom 19.03.2025)

Sa. 04.04.2026 Füssen, Festspielhaus (verlegt vom 28.03.2025)

So. 05.04.2026 Würzburg, Congress Centrum (verlegt vom 11.03.2025)

Mo. 06.04.2026 München, Deutsches Theater München (verlegt vom 10.03.2025)

Di. 07.04.2026 Regensburg, Donau-Arena (verlegt vom 27.03.2025)

Do. 09.04.2026 Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle (verlegt vom 13.03.2025)