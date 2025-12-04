Nina June: die Vielfalt und Komplexität des Frauseins in allen Facetten

Die niederländische Sängerin und Songwriterin NINA JUNE schreibt cineastische Popsongs, die die Komplexität menschlicher Beziehungen erforschen. Mit ihrer unverwechselbaren Altstimme verbindet sie zeitlose Melodien, intime Texte und atmosphärische Klangwelten.

In den Jahren 2024 und 2025 arbeitete Nina kontinuierlich an einem neuen Album, das am 27.03.2026 veröffentlicht werden wird: „Seal Skin ~ Anthems of a Woman“. Das Album erkundet die Vielfalt und Komplexität des Frauseins in all seinen Facetten und die Navigation zwischen Rollen und Welten in verschiedenen Lebensphasen. Es ist eine Hommage an die weibliche Stärke und vielschichtige Identität. Speziell für dieses Album nahm sie in London ein 12-köpfiges Streichorchester unter der Leitung der Arrangeurin und Dirigentin Sally Herbert (London Grammar, Lianne La Havas, Radiohead) auf.

Ab heute gibt es einen weiteren Titel aus dem Album. “What’s Love Without A Broken Heart”. Nina über den Song: „Hotelzimmer haben etwas, das mich fasziniert. Es ist die Anonymität, ein Ort, an dem man sich selbst neu definieren kann. Dieser Song ist ein intimes Porträt zweier Liebender, die sich hier begegnen. Er wirft die Frage auf: Ist Liebe intensiver, wenn sie nur vorübergehend ist? Ich habe „What’s Love Without a Broken Heart“ zusammen mit 22ghosts (Sevdaliza, Son Mieux, Bazart) und Marcel Tegelaar (Eefje de Visser) geschrieben und koproduziert. Für diesen Song (wie auch für das gesamte Album) haben wir ein 12-köpfiges Streichorchester unter der Leitung von Sally Herbert (London Grammar, Radiohead, Lianne La Havas, Florence & The Machine) aufgenommen.“

Ihr jüngstes Album „Meet Me on the Edge of Our Ruin“ (2021) behandelt Themen wie verlorene Liebe, sich wandelnde Beziehungen, verblassende Freundschaften und die fragile Verbindung zwischen Mensch und Natur. Es folgte auf ihr hochgelobtes Album „Bon Voyage“ sowie die EPs „Shadows & Riddles und Paradigm“, deren Songs weltweit bereits über 54 Millionen Mal gestreamt wurden.

Nina trat in ganz Europa und Nordamerika auf – von Amsterdam bis New York und von Berlin bis Mailand. Sie tourte als Support-Act für SYML durch Europa, bevor sie 2022 ihre erste eigene Headline-Tour in Deutschland spielte. Ihre Musik wurde in internationalen Filmen, Fernsehserien und Werbespots verwendet. 2024 veröffentlichte sie eine Kollaborations-EP mit internationalen Künstler:innen wie Old Sea Brigade (US), Emily James (US) und Joshua Hyslop (CA).

Aufgewachsen in einer niederländischen Küstenstadt, wurde Nina früh von Musik geprägt: Ihre Mutter brachte ihr die Stimmen ikonischer Singer-Songwriterinnen wie Tracy Chapman, Eva Cassidy und Annie Lennox nahe, während ihr Vater ihr die zeitlosen Klassiker von The Beatles, Fleetwood Mac und Crosby, Stills, Nash & Young näherbrachte. Mit 17 zog sie aus, um an der Rock Academy in Tilburg zu studieren.

Ihre Musik lässt sich am besten als cineastisch und melancholisch beschreiben – von zart und intim bis hin zu groß und expansiv – und wird häufig mit Künstlerinnen wie Agnes Obel, Lana Del Rey und Kate Bush verglichen.

Album: Seal Skin ~ Anthems Of a Woman VÖ: 27.03.2026

Label: Red Ribbon Music

Artwork & Photograpy: Hessel Stuut

P & C: 2026 Red Ribbon Music

