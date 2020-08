Elektrisierende Club-Sounds und eingängige Lyrics, die gute Laune versprühen – dafür ist der junge aufstrebende DJ Noel Holler bekannt. Er ist der vielversprechende Newcomer der EDM Szene, der in Zusammenarbeit mit dem Erfolgsproduzenten Vitali („Vize“) nun den Track „Every Morning“ (VÖ: 31.07.) an den Start gebracht hat.

Kurzum: Noel liefert mit seinem Song einen ständigen Begleiter für lange Partynächte bis in jeden Morgen. Every. Morning.

Geschrieben wurde die Single von niemand Geringerem als Vitali, seines Zeichens Gründer des bekannten Musikprojekts „Vize“. Vize dominiert nicht nur die Spotify Charts, sondern landete unter anderem zusammen mit Capital Bra und dem Song „Baby“ auch auf Platz eins der offiziellen Single Charts.

Nun startet auch Noel Holler durch – mit Hilfe seiner Elektro-Sounds und der faszinierenden Stimme von Leony, die er sich als Feature-Support an seine Seite geholt hat. So viel steht fest: Der Dance-Mix des 22-Jährigen und Leonys einprägsame Lyrics ergeben ein perfektes Match.

Mit „Every Morning“ sorgt Noel für Lust auf Sommer und transportiert eine Message in die Welt, die sowohl eine Liebeserklärung an den Lieblingsmenschen als auch an das Leben selbst ist. Die unmissverständliche Botschaft: Gemeinsam ist einfach alles möglich!

„Time goes by and you’re on my mind,

when you go, I’ll be by your side,

we both get high,

while we’re on this ride,

intertwined, we’re against the tide“

Alles ist also möglich, wenn man liebt, was man tut. Getreu diesem Motto hat Noel Holler sich auch in der festival- und clubfreien Zeit die Liebe zum Auflegen nicht nehmen lassen. So tauschte der international bekannte DJ beispielsweise Festivalbühnen gegen Autokonzerte ein. Und trotz der besonderen Umstände: Partystimmung pur!

Der junge Star lebt seinen Traum und spricht dabei die musikalische Sprache einer ganzen Generation. Noel Holler feiert mit seiner Single ab sofort mit seinen Fans und beschert ihnen den perfekten Start in den Tag – und das Every. Morning.