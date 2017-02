QUELLE » promotion werft

Oder so

Believe Digital, Motor

“ODER SO!“ – wenn alles glatt, perfekt und ohne jeden Makel scheint, dann ist die große Langeweile nicht weit. „Oder so!“ ist anders. Und es ist Zeit, dass wir sagen: Anders ist normal!

„Oder so!“ ist eine deutsche Popband und hat sich 2013 aus einem inklusiven Bandprojekt entwickelt, in dem Behinderung keine Rolle spielt. Vier junge Frauen, drei junge Männer – deren Leben Höhen und Tiefen hat wie bei jedem anderen auch. Fast alle sind oder waren Schüler der Mamre-Patmos-Schule der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Die Band arbeitet gemeinsam an eigenen Songs, mit deutschen Texten, aus dem tiefsten Innern, keine Therapie, sondern reine Lebenslust. Zusammen mit Deutschlands erfolgreichster Produzentin Annette Humpe sind so zwei der selbst geschriebenen Lieder für das 150-jährige „Bethel-Jubiläum“ 2017 entstanden.

“Taschen voll Gold“ und „Nur nicht in meinem Kopf“. Zwei wunderbar kompakte Popnummern mit starken Hooklines. Zu dem Song „Taschen voll Gold“, dem offiziellen „Bethel-Jubiläumssong“, hat der international bekannte Fotograf Jim Rakete das dazu gehörige Video gedreht.

Alle Bandmitglieder wohnen in, bzw. werden von Betheler Einrichtungen betreut. Je nach dem „Grad“ der Behinderung in Betheler Wohngruppen, zum Teil in betreuten eigenen Wohnungen, oder momentan noch bei ihren Eltern. Die Menschen in Bethel folgen einer Vision, die oft als reine gesellschaftliche Utopie gilt: In all ihrer Verschiedenheit leben und arbeiten mehr oder weniger Gesunde, mehr oder weniger Behinderte, mehr oder weniger Leistungsfähige, Jüngere und Ältere, Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft und religiöser Prägung zusammen. Seit 150 Jahren!

