Mit „Beautiful Trauma“ veröffentlichte US-Superstar P!NK am 29. September den zweiten Song aus ihrem gleichnamigen neuen Album. Das Stück entstand in Zusammenarbeit mit Grammy-Preisträger Jack Antonoff (Fun, Bleachers), der auch produzierte. Fans, die P!NKs siebtes Studioalbum jetzt vorbestellen, erhalten neben „Beautiful Trauma“ auch die Hitsingle „What About Us“, die bereits über 100 Millionen Streams weltweit verzeichnet und in 26 Ländern Platz eins der iTunes Charts erreichte. In 36 Ländern kletterte das Stück bis in die Top 5 der iTunes Charts, in 48 Ländern bis in die Top Ten. In den Offiziellen Deutschen Singlescharts peakte „What About Us“ (bislang) auf Platz drei. Am 14. Oktober wird P!NK, die bei den MTV Video Music Awards jüngst mit dem Michael Jackson Video Vanguard Award ausgezeichnet wurde, als musikalischer Stargast in der US-TV-Show „Saturday Night Live“ auftreten.

Seit ihrem Karrierestart im Jahr 2000 veröffentlichte P!NK bislang sechs Studioalben und ein Greatest Hits-Album. Sie verkaufte weltweit mehr als 42 Milllionen Alben, 75 Millionen Singles und 2,4 Millionen DVDs. Fünfzehn ihrer Singles erreichten die Top Ten der US Billboard Chats, darunter vier Nummer-Eins-Hits. In Deutschland stehen bislang achtzehn Top-Ten-Singles und drei-Nummer-Eins-Hits zu Buche. Sie wurde mit drei Grammy Awards, einem Daytime Emmy Award, drei Billboard Music Awards, sechs MTV Video Music Awards, zwei MTV Europe Award und zwei People’s Choice Awards ausgezeichnet. 2013 war sie „Billboard’s Woman of the Year”.

Ihre Tourneen, bei denen sie in den größten Arenen der Welt gastiert, sind regelmäßig ausverkauft. Ihr Debüt als Schauspielerin gab sie 2012 an der Seite von Gwyneth Paltrow und Mark Ruffalo in dem Film „Thanks For Sharing“. 2014 veröffentlichte sie zusammen mit Singer/Songwriter Dallas Green ein Album unter dem Namen You+Me, das Platz sechs der Offiziellen Deutschen Charts erreichte. Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie den Song „Just Like Fire“ aus dem Disney-Film „Alice Through The Looking Glass“ und landete als Duettpartnerin des Kenny Chesney-Songs „Setting The World On Fire“ ihren ersten Nummer-Eins-Hit in den US Country Charts. Das Stück erhielt eine Grammy-Nominierung in der Kategorie „Best Country Duo/Group Performance”, insgesamt war P!NK in ihrer Karriere achtzehn Mal für einen Grammy nominiert. P!NK unterstützt zahlreiche Wohltätigkeitsorganisationen, darunter “Make a Wish Foundation”, “Autism Speaks”, “Human Rights Campaign” und “No Kid Hungry”. Sie war Sprecherin von COVERGIRL und ist UNICEF-Botschafterin.

Ab dem 05.10. gibt es für fleißige Vorbesteller des neuen Albums auch noch mit „Whatever You Want“ eine weitere Instant Grat, die auch noch von einem wunderschönen Lyric-Clip begleitet wird.

