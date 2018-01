QUELLE » promotion werft

Texte aus dem Leben. Straßenmusik aus Stuttgart. Damit hat das Stuttgarter Pop Duo Parallel mit Single 1 „Trash & Diamanten“ erstmals Aufmerksamkeit im vergangenen Jahr bekommen. Jetzt steht direkt zum neuen Jahr, gemeinsam mit den Partnern Universal Electrola und Chimperator, Single 2 „Eine Sprache“ vor der Tür und die Band hat sich für diesen Song die deutsche Soulqueen Cassandra Steen ins Boot geholt. Zu Cassandra pflegen die Beiden eine freundschaftliche Beziehung, die dadurch entstandene Freundschaft der Drei geht weit über die Musik hinaus.

Eine Sprache richtet sich aber auch an die offene Gesellschaft. Eine Sprache. Das bedeutet auch, den Ton so zu treffen, dass jeder Mensch die Aussage verstehen kann. Die Musik kann ein Schlüssel dazu sein, wo sich das gesprochene Wort in vielen Situationen manchmal schwer tut.

Francescos Carusos einzigartige Stimme nun kombiniert mit der unvergleichbaren Aura einer Cassandra Steen, das ist ein musikalischer Leckerbissen, auf den man sich freuen kann. Dazu Koray Cinar, die Band, organisch arrangiert und musikalische Details, die den Ursprung Straßenmusik nicht vergessen lässt. Das ist Parallel feat. Cassandra Steen. Das ist „Eine Sprache“.

Eine Sprache entstand zusammen mit Tobias Röger (Christina Stürmer, Johannes Oerding, Udo Lindenberg), der bereits über ein Jahr die Beiden auf ihrem Weg begleitet. Für den Mix hat Kiko Masbaum (Max Giesinger, Roger Cicero, Unheilig) all seine Stärken eingebracht.

Live wird das Duo vor allem in 2018 auf Festivals zu sehen sein und anlässlich des bevorstehenden Albums in der zweiten Jahreshälfte beginnen jetzt die Planungen einer ersten eigenen Clubtour für den Herbst 2018.

