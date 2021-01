Pascow Videoreihe zum aktuellen Album “Jade”

„Kriegerin“ ist das fünfte Video aus dem Album „Jade“ und das vierte und finale Video aus der Reihe in Zusammenarbeit mit Gwentsche Kollewijn, die auch auf dem Cover des JADE Albums zu sehen ist. Das erste Video der Reihe war „Silberblick & Scherenhände“, gefolgt von „Wunderkind“ und „Marie“ und nun „Kriegerin“. Die ersten beiden Videos der Reihe wurden kurz vor der Veröffentlichung des JADE Albums gedreht.

Die Videos zu „Marie“ und „Kriegerin“ wurden im September 2020 an einem sehr langen Wochenende in Düsseldorf gedreht, also deutlich später als „Silberblick“ und „Wunderkind“. Alle vier Videos entstanden in Zusammenarbeit mit Kay Özdemir und Andi Langfeld von Visual Attack. Mit ihnen zusammen wurden die Ideen zu den Videos sowie deren Umsetzung entwickelt.

Und auch wenn alle Videos ganz deutlich durch die Arbeit von Kay und Andi geprägt sind, so wurden diese erst durch die Zusammenarbeit mit der Schauspielerin Gwen (Gwentsche Kollewijn) möglich.

Die Idee einer Videoreihe entstand überhaupt erst nach dem Dreh zu „Silberblick & Scherenhände“, bei welchem alle Beteiligte von den schauspielerischen Fähigkeiten von Gwen deutlich beeindruckt wurden. „Kriegerin“ ist nun das Finale und Ende dieses Videoprojekts. Sowohl von der Story als auch vom Aufwand des Drehs her, stellt es den Höhepunkt der Reihe dar.

PASCOW

blood, swen & tears 2021 (versuch nr. III)

14.10.21 Münster, Skaters Palace

15.10.21 Kiel, Pumpe (ausverkauft)

16.10.21 Göttingen, Musa (ausverkauft)

17.10.21 Rostock, M.A.U. Club

21.10.21 Dresden, Tante Ju

22.10.21 AT – Wien, Flex

23.10.21 AT – Linz, Werkstatt

24.10.21 Reutlingen, Franz.K

tickets: pascow.org