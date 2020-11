Weihnachten, das Fest der Liebe und Nächstenliebe. Das Fest, bei dem die Familie zusammenkommt und besinnliche Tage verbringt. Das Fest, um das Jahr für Jahr diese einzigartige Magie schwebt, die die Zeit still stehen und den Menschen sich auf das Wesentliche besinnen lässt: dass wir alle Brüder und Schwestern sind. Weihnachten, das Fest, das auch Patricia Kelly tief im Herzen trägt und mit ihrem neuen Live-Album „My Christmas Concert“ (VÖ: 20.11.2020) mit 13 deutsch- und englischsprachigen Titeln zum Ausdruck bringt. Erst in diesem Jahr feierte sie mit ihrem wohl persönlichsten Album „One More Year“ Erfolge (Platz 3 in den offiziellen Albumcharts) – nun schlägt sie ruhigere Töne an.

Mit der Kelly Family steht Patricia Kelly seit Jahrzehnten auf den größten Bühnen dieser Welt, spielte unzählige Konzerte, holte Rekorde und Preise. Doch bei allem Ruhm wurde es auch im Hause Kelly rund um die Weihnachtszeit ruhig und ein besonderer Zauber lag in der Luft … „Die ersten Lieder, die wir als Kelly Family gespielt haben, waren spanische Weihnachtslieder“, erinnert sich die Sängerin. Doch es ist so viel mehr, was sie mit dem Fest verbindet: „Unsere Eltern haben uns beigebracht, dass Weihnachten das Fest der Nächstenliebe ist.“ Und womit lässt sich Liebe besser zum Ausdruck bringen als mit Musik: Somit spielte die Kelly Family, Jahre vor ihrem Durchbruch, zur Weihnachtszeit in Waisenhäusern oder Krankenhäusern – kurz, an Orten, an denen sie Menschen mit Problemen etwas schenken konnten. Noch heute führt Patricia diese Tradition mit ihrer eigenen Familie fort und zeigt sich auch Jahrzehnte später dankbar für die Nächstenliebe, die ihre Eltern ihr mit auf den Weg gaben.

Es ist die eben jene Nächstenliebe, die Patricia Kelly auf ihrem musikalischen und persönlichen Weg begleitet hat. Somit fällt es nicht schwer, ihr neues Album „My Christmas Concert“ als genau das Symbol zu empfinden, mit dem sie ihren Fans ein ganz besonderes Geschenk machen möchte. Bereits in den vergangenen Jahren performte sie bei ihren Christmas-Tourneen traditionelle Weihnachtslieder. All die Emotionen des Jahres, die Erinnerungen an ihre Kindheit sowie den Zauber der Weihnacht hüllte sie dabei in ein einzigartiges magisches Gewand. Die dabei entstandenen Aufnahmen von „Stille Nacht“, „The First Noel“ oder „Brothers And Sisters“ konnten Patricia und ihr Team in den vergangenen Monaten neu aufbereiten und zu einem ganz besonderen Geschenk schnüren. Und auch die Tracklist liest sich wie ein wahr gewordener Wunschzettel ans Christkind, denn Patricia Kelly beschenkt ihre Hörer auf „My Christmas Concert“ mit deutsch-, englisch- und spanischsprachigen Weihnachtsklassikern. Vor allem die deutschsprachigen Songs sind es, mit denen die Musikerin viele Emotionen verbindet: „Deutsche Weihnachtslieder sind für mich die schönsten auf der ganzen Welt.“ Und auch wenn sie als Kind Weihnachtslieder in allen Sprachen gesungen hat, waren es die deutschen Songs, in die sie sich verliebte.

Patricia Kelly – “One More Year” Live 2021:

25.04.2021 – Dresden

29.04.2021 – Halle / Saale

30.04.2021 – Berlin

01.05.2021 – Hamburg

12.05.2021 – Kiel

13.05.2021 – Hannover

14.05.2021 – Bad Bodenteich

15.05.2021 – Eisenhüttenstadt

23.05.2021 – Wiesbaden

24.05.2021 – Freiburg

25.05.2021 – Stuttgart

29.05.2021 – Bielefeld

30.05.2021 – Bremen

31.05.2021 – Lübeck

05.06.2021 – Köln – Neue Location!

08.06.2021 – Saarbrücken

09.06.2021 – Düsseldorf

10.06.2021 – Bochum

15.06.2021 – München

16.06.2021 – Wien

25.06.2021 – Thale – (Open Air)

15.08.2021 – Magdeburg – (Open Air)

24.09.2021 – Leipzig – (Open Air)

25.09.2021 – Reichenbach/Vogtland