Paul McCartney – Neuigkeiten zum neuen Album “McCartney III”

Endlich hat das Warten ein Ende: Paul McCartneys langersehntes, brandneues Album “McCartney III” erschien gestern am 18. Dezember in seiner ganzen Schönheit bei Capitol Records als Stream, CD und auf verschieden farbigem Vinyl.

“McCartney III” ist Pauls erstes neues Album seit dem 2018 erschienen #1-Album “Egypt Station”. Es ist reduziert, komplett von Paul selbst produziert und auch sonst ein lupenreines Soloalbum. Damit steht es in der Tradition seiner Namensvetter “McCartney” von 1970 und “McCartney II” von 1980. Aufgenommen wurde das Album Anfang des Jahres in Sussex, während des sogenannten “Rockdowns”.

“McCartney III” besteht hauptsächlich aus Liveaufnahmen von Paul am Klavier mit Gesang. Bass, Schlagzeug etc. hat er im Nachgang hinzugefügt. Angestoßen wurde der Entstehungsprozess, als Paul einen unveröffentlichten Track aus den frühen 90ern, das damals mit George Martin aufgenommene “When Winter Comes”, in die Finger bekam. Paul schrieb eine neue Passage für den Song und so entstand “Long Tailed Winter Bird”, der Opener des Albums. “When Winter Comes” ist jetzt mit seinem neuen Intro “Winter Bird” das Grand Finale.

Diese Woche präsentierte Paul einen ganz speziellen, neuen und sehr detaillierten Einblick in den Schaffensprozess: Das Video zu “Find My Way” wurde von Regisseur Roman Coppola mit sagenhaften 46 Kameras gedreht. So konnte er Paul an jedem Instrument und aus jedem erdenklichen Blickwinkel festhalten. Das Ergebnis ist ein absolutes Highlight und bietet noch nie dagewesene, intime Eindrücke von Pauls Arbeit an “McCartney III”.

Genauso wie Pauls Solo-Debüt im Jahr 1970 nach einer der größten und dramatischsten Bandauflösungen der Musikgeschichte für seine Rückkehr zu den Grundlagen stand und das 1980 erschienene Avantgarde-Meisterwerk “McCartney II” im Zuge der sich anbahnenden Trennung von Wings erschien, ist Paul auch auf “McCartney III” wieder aus unvorhersehbaren Gründen auf sich allein gestellt. So ist auch dieses Album eine ganz persönliche Momentaufnahme eines zeitlosen Künstlers zu einem absolut einzigartigen Zeitpunkt in seiner und unserer Geschichte.