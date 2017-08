QUELLE » RCA Deutschland

Ein großer Abend in einem kleinen Haus: Das Steintor-Varieté in Halle an der Saale bot den perfekten Rahmen für ein außergewöhnliches Event. Peter Maffay, seine Band und zahlreiche Gastmusiker spielten im ältesten Varieté-Theater Deutschlands in fast privater Atmosphäre ein grandioses MTV Unplugged-Konzert.

Zwei Stunden und 40 Minuten feierte das begeisterte Publikum Maffay und seine Gäste Johannes Oerding, Katie Melua, Jennifer Weist, Philipp Poisel, Rock Legende Ray Cooper, Ilse DeLange von den Common Linnets und Tony Carey.

„Ich habe ja schon einige MTV Unplugged Produktionen miterleben dürfen, aber so viel positive Energie von den Fans habe ich noch nie gespürt. Die Zusammenarbeit mit Peter und seinem Team , der ganzen Crew und allen Gastkünstlern hat richtig viel Spaß gemacht. Alle, die nicht live vor Ort dabei sein konnten, erwartet im November ein MTV Unplugged der Extraklasse“, so Mara Ridder-Reichert, Director Talent & Music, MTV.

Die Titel für den Abend, für die TV-Sendung und für das Album, das live on Tape produziert wurde, haben Peter Maffay und seine Band gemeinsam erarbeitet. Aus anfänglich 60 Vorschlägen blieben 24 Songs über, auf die man sich schließlich verständigte, darunter Hits von 1970 bis heute – neu arrangiert und natürlich – so wollen es die Regeln – ohne Effekte und ohne elektronische Unterstützung neu interpretiert.

Am 3. November 2017 erscheint das MTV UNPLUGGED Album bei Sony Music in Kooperation mit Starwatch Entertainment und bildet die musikalische Grundlage für die MTV UNPLUGGED Tour im Frühjahr 2018 (RTK). Album Pre Order beginnt am 10.08.2017.

„Nach 17 Nummer Eins Alben ist ein MTV Unplugged Konzert nochmal ein ganz besonderer Höhepunkt in Peter Maffays Karriere. Mit seiner phantastischen Band und vielen musikalischen Gästen nimmt der Abend eine Ausnahmestellung in Peters Schaffen ein. Sony Music ist stolz, diese Aufnahmen veröffentlichen zu können.“ (Manfred Rolef, Vice President AOR Labelgroup GSA, Sony Music).

„Peter Maffay ist einer der bedeutendsten lebenden Künstler und mit Sicherheit der einzige deutsche Musiker, dessen Platten in den Regalen aller Generationen stehen. Die Serie seiner Nummer 1 Alben ist so beeindruckend wie die Anzahl der Riesenhits seiner Karriere, von „Und es war Sommer“ bis „Hallelujah“. Dass Peter dazu ein engagierter Weltbürger ist, der sich zeit seines Lebens für Schwächere einsetzt, ist nicht hoch genug zu bewerten in einer so unübersichtlichen Welt. Dass nun MTV ihm die Ehre erweist und sein Werk in der unerreichten Einmaligkeit dieses Formates neu präsentiert, ist überfällig, ein Highlight für uns bei Starwatch und der Höhepunkt des Musikjahres 2017.“ Markus Hartmann, COO & Director Music, Starwatch Entertainment.

