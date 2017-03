QUELLE » promotion werft

Von den Straßen Miamis zum gefeierten Weltstar mit Millionen-Hits – das ist die Story von Armando Christian Perez, besser bekannt als Pitbull. Der 36-jährige Rapper gilt als einer der umtriebigsten und fleißigsten Künstler im internationalen Musikbusiness! Im Laufe seiner Karriere verkauften sich Pitbull‘s Singles über 70 Millionen Mal, seine Alben über 6 Millionen Mal und die offiziellen Videos des Künstlers verbuchen bis dato über 9 Milliarden Aufrufe.

Ein Ende ist jedoch nicht in Sicht. Mit über 22 Millionen Likes bei Facebook und 22 Millionen Followern bei Twitter gehört Pitbull zu den bekanntesten Gesichtern auf der Weltbühne. Nun veröffentlichte der Grammy-Preisträger mit „Climate Change“ (Album-VÖ: 17.03.2017) sein zehntes Studioalbum. Darauf finden sich neben den Hit-Singles „Messin‘ Around“ featuring Enrique Iglesias und „Greenlight” featuring LunchMoney Lewis & Flo Rida auch Kollabos mit Jennifer Lopez, Jason Derulo, R. Kelly, Austin Mahone und Kiesza.

Mit „Options“ findet sich im Tracklisting aber auch die Zusammenarbeit mit Reggae-Star Stephen Marley, die ab sofort als neue Vorabsingle vorliegt. Der Sohn von Rita und Bob Marley wurde in seiner Karriere bereits mit acht Grammys (als Produzent und Musiker) ausgezeichnet. „Es ist nicht das, was man normalerweise von mir erwartet“, erklärt Pitbull, „der Song hat einen etwas anderen Vibe, aber es ist mein Lieblingssong auf dem Album. Ich bewundere Bob Marley seit vielen Jahren und es war eine große Ehre, die Möglichkeit zu haben, mit Stephen zu arbeiten.“

Pitbull war zwei Jahre in Folge Gastgeber der American Music Awards (2013 und 2014) und eröffnete zusammen mit Jennifer Lopez die Fußball-Weltmeisterschaft mit dem Song „We Are One“. Dem nicht genug, wurde er mit einem Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame ausgezeichnet und bei Madame Tussauds findet man ihn gänzlich aus Wachs. 2017 geht die Erfolgsgeschichte von Pitbull weiter!

