QUELLE » promotion werft

ARTIST » P!nk

LABEL » Sony Music

promotion werft

In den vergangenen Tagen stimmte US-Superstar P!NK ihre Fans mit allerlei spannenden Mini-Teasern auf ihre bevorstehenden Veröffentlichungen ein, nun gibt es endlich Fakten: mit „What About Us“ ist ab sofort die heißersehnte neue Single der Pop-Ikone überall erhältlich. Der Song entstand in einer Zusammenarbeit von P!NK, Johnny McDaid (Snow Patrol, Ed Sheeran u.a.) und Steve Mac ( Shakira, Lily Allen, Emeli Sandé etc.), letzterer produziert die Pophymne auch. Der Song ist per sofort als Stream und Download verfügbar, das Album ab sofort vorbestellbar.

„What About Us“ ist der erste musikalische Vorbote des siebten P!NK-Albums „Beautiful Trauma“, das am 13. Oktober erscheinen wird. Der Longplayer enthält dreizehn Songs, die allesamt von P!NK mitgeschrieben wurden. Neben Steve Mac und Johnny McDaid arbeitete die Grammy-Preisträgerin dabei u.a. mit Max Martin, Shellback, Jack Antonoff, Julia Michaels, Greg Kurstin und busbee.

Nach einigen Auftritten bei großen Festivals überall auf der Welt stehen in den kommenden Wochen und Monaten noch Konzerte auf der Berliner Waldbühne, dem V-Festival (Großbritannien), Tinley Park (Chicago), Kaboo Music Festival (San Diego) auf dem Tourplan.

Seit ihrem Karrierestart im Jahr 2000 veröffentlichte P!NK bislang sechs Studioalben und ein Greatest Hits-Album. Sie verkaufte weltweit mehr als 42 Milllionen Alben, 75 Millionen Singles und 2,4 Millionen DVDs. Fünfzehn ihrer Singles erreichten die Top Ten der US Billboard Chats, darunter vier Nummer-Eins-Hits. In Deutschland stehen bislang achtzehn Top-Ten-Singles und drei-Nummer-Eins-Hits zu Buche. Sie wurde mit drei Grammy Awards, einem Daytime Emmy Award, drei Billboard Music Awards, sechs MTV Video Music Awards, zwei MTV Europe Award und zwei People’s Choice Awards ausgezeichnet. 2013 war sie „Billboard’s Woman of the Year”.

Ihre Tourneen, bei denen sie in den größten Arenen der Welt gastiert, sind regelmäßig ausverkauft. Ihr Debüt als Schauspielerin gab sie 2012 an der Seite von Gwyneth Paltrow und Mark Ruffalo in dem Film „Thanks For Sharing“. 2014 veröffentlichte sie zusammen mit Singer/Songwriter Dallas Green ein Album unter dem Namen „You+Me“, das Platz sechs der Offiziellen Deutschen Charts erreichte. Im vergangenen Jahr veröffentlichte sie den Song „Just Like Fire“ aus dem Disney-Film „Alice Through The Looking Glass“ und landete als Duettpartnerin des Kenny Chesney-Songs „Setting The World On Fire“ ihren ersten Nummer-Eins-Hit in den US Country Charts. Das Stück erhielt eine Grammy-Nominierung in der Kategorie „Best Country Duo/Group Performance”, insgesamt war P!NK in ihrer Karriere achtzehn Mal für einen Grammy nominiert.

P!NK unterstützt zahlreiche Wohltätigkeitsorganisationen, darunter “Make a Wish Foundation”, “Autism Speaks”, “Human Rights Campaign” und “No Kid Hungry”. Sie war Sprecherin von COVERGIRL und ist UNICEF-Botschafterin.

