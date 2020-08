Prinzessin & Rebell – unter diesem Namen haben sich zwei Freigeister zusammengefunden, die jeder für sich schon einiges an Lebens- und Musikerfahrung gesammelt haben: Anna Katharina Kränzlein, Mitbegründerin und langjährige Geigerin der Gruppe Schandmaul, die sich in den letzten Jahren in den bayrischen Wald zurückgezogen hatte, und Florian Kirner, lange als Kabarettist Prinz Chaos II. erfolgreich, der zuletzt sein eigenes Schloss renoviert und in einen besonderen Lebensraum verwandelt hat. Nun machen diese beiden – deren Familien sich übrigens schon lange kennen – also gemeinsam Musik und präsentieren auf ihrem Debütalbum „Boomende Stadt“ handgemachten und authentischen deutschen Folk mit poetischen aber auch rebellischen Texten.

Am kommenden Freitag, den 28.08. wird es dann passend zur Veröffentlichung des Debüt Albums „Boomende Stadt“ ein CD Release Konzert im LiveStream geben! Nähere Infos dazu gibt es auf der neu erstellten Band Page und bei facebook:

https://www.prinzessin-rebell.de

https://www.facebook.com/Prinzessin-Rebell-2574811282553086/