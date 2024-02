Mehr als 200.000 Tickets für PUR Open Airs 2024 verkauft

Unter dem Motto „Persönlich – Unter freiem Himmel“ geht Deutschlands Erfolgsband von Juni bis September 2024 auf große Tournee. Schon jetzt sind viele der 28 Termine ausverkauft. An den weiteren Spielorten werden die Tickets knapp.

Köln, 20. Februar 2024 – Für PUR-Fans gibt es in der Open-Air-Saison 2024 eine musikalische Vollbedienung. Die Formation um Frontmann Hartmut Engler tourt durch attraktive Freiluft-Locations in der gesamten Bundesrepublik – von Norderney bis Füssen und von Mönchengladbach bis Dresden. Und die Nachfrage nach Karten für die 28 Shows an 25 Spielorten ist riesengroß. Gut vier Monate vor dem Tourstart auf dem Emmendinger Schlossplatz sind bereits weit über 200.000 Tickets für die „Persönlich – Unter freiem Himmel“-Konzerte abgesetzt worden.

Die Termine in Fulda, München, Norderney, Schwetzingen, Villingen-Schwenningen und Osnabrück, jeweils zwei Shows in Emmendingen und Hamburg sowie einer der beiden Abende in Hannover sind mittlerweile restlos ausverkauft. Auch für das Heimspiel auf dem Festplatz am Viadukt in Bietigheim gibt es keine Karten mehr. Fans aus der Region, die dort leer ausgegangen sind, haben aber noch die Gelegenheit, PUR am 1. August beim KSK Music Open auf dem Schlossplatz in Ludwigsburg zu erleben. Für dieses wie für alle weiteren Konzerte der Tour, die die Band u.a. auch ins Strandbad nach Losheim (24. August) und zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wieder in die Berliner Waldbühne (6. September) führt, gilt allerdings: Auch hier werden die Tickets knapp.

Auf dem Programm der „Persönlich – Unter freiem Himmel“-Shows, bei denen PUR im Wechsel von den Support Acts Batomae, Füenf und Franziska Kleinert begleitet werden, stehen naturgemäß Songs des jüngsten Top-Ten-Albums „Persönlich“. Hinzu kommen die großen Hits und Hymnen aus mehr als 40 Jahren Band-Geschichte, darunter Klassiker wie „Lena“, „Funkelperlenaugen“, „Hör gut zu“, „Abenteuerland“ und „Wenn sie diesen Tango hört“.

Tickets für alle nicht ausverkaufen Konzerte sind weiterhin über www.eventim.de/pur sowie an allen autorisierten Vorverkaufsstellen und über die bundesweite Ticket Hotline: 01806 – 57 00 00 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz) erhältlich.

Die PUR-Open-Air-Tour 2024 wird präsentiert von RTL, BILD und örtlichen Präsentatoren.

Dirk Becker Entertainment präsentiert:

PUR Open Airs 2024: „Persönlich – Unter freiem Himmel“

22. Juni 2024 Emmendingen – Schlossplatz – AUSVERKAUFT!

28. Juni 2024 Bietigheim – Festplatz am Viadukt – AUSVERKAUFT!

12. Juli 2024 Mönchengladbach – SparkassenPark

13. Juli 2024 Fulda – Domplatz – AUSVERKAUFT!

19. Juli 2024 Emmendingen – Schlossplatz – AUSVERKAUFT!

20. Juli 2024 Füssen – Barockgarten am Festspielhaus

21. Juli 2024 München – Tollwood – AUSVERKAUFT!

26. Juli 2024 Norderney – Summertime Arena – AUSVERKAUFT!

27. Juli 2024 Hamburg – Stadtpark – AUSVERKAUFT!

28. Juli 2024 Hamburg – Stadtpark – AUSVERKAUFT!

1. August 2024 Ludwigsburg – KSK Music Open, Schloss Ludwigsburg

2. August 2024 Schwetzingen – Schlossgarten Schwetzingen – AUSVERKAUFT!

3. August 2024 Salem – Schloss Salem

4. August 2024 Villingen-Schwenningen – Druckzentrum Südwest – AUSVERKAUFT!

9. August 2024 Bonn – Kunstrasen

10. August 2024 Osnabrück – Schlossgarten Open-Air – AUSVERKAUFT!

14. August 2024 Ulm – Klosterhof Wiblingen

16. August 2024 Hannover – Gilde Parkbühne

17. August 2024 Hannover – Gilde Parkbühne – AUSVERKAUFT!

18. August 2024 Braunschweig – Volksbank BraWo Bühne

23. August 2024 Kassel – Messegelände

24. August 2024 Losheim – Strandbad

25. August 2024 Coburg – Schlossplatz

30. August 2024 Hemer – Sauerlandpark

31. August 2024 St. Goarshausen – Freilichtbühne Loreley

5. September 2024 Dresden – Junge Garde Freilichtbühne

6. September 2024 Berlin – Waldbühne

7. September 2024 Timmendorfer Strand – Musik Arena AUSVERKAUFT!