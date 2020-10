Nach “Keiner will alleine sein” veröffentlichten PUR am Freitag ihre neue Single “Wundertüte” aus dem kommenden Best-Of Album “100% Das Beste aus 40 Jahren”. Das Album erscheint am 23. Oktober und kann bereits vorbestellt werden! PUR begeistern seit vier Jahrzehnten das Publikum und schauen nun mit der Best-Of zurück auf die Highlights ihrer Karriere. Zudem gab es am Freitag ebenfalls die Lyric-Video-Premiere von “Wundertüte”.

Mit ihrem Best Of Album „100% Das Beste aus 40 Jahren“, das am 23. Oktober 2020 veröffentlicht wird, präsentieren PUR neben ihren größten Hits wie „Abenteuerland“, „Lena“ oder „Hör gut zu“ und den Lieblingssongs der Band noch drei brandneue Songs, nämlich „Keiner will alleine sein“, „Wundertüte“ und „Dieser Tage“. Abgerundet wird dieses Meisterwerk von einem neuen „PUR MEGAMIX 3.0 /2020“. Diese sind sowohl auf der 37 Track starken Standard Version sowie auch auf der 55 Track reichen Deluxe Version des Albums zu finden.