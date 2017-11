QUELLE » promotion werft

ARTIST » Queen

LABEL » Universal Music, Virgin Records

promotion werft

Anlässlich des 40. Jubiläums der Veröffentlichung von Queens Album „News of the World“ (1977) erscheint ein großartiges Boxset ihres Meilensteins. Der weltweite Veröffentlichungstermin dieser aufwendigen Box ist der 17. November. Gleichzeitig kommt eine ganz besondere, streng limitierte und nummerierte Picture Disc heraus, die von Bob Ludwigs Master von 2011 erstellt wurde und sich in einer gestanzten Hülle befindet. Von diesem Album werden nur exakt 1977 Exemplare und nur durch Vorbestellung über den offiziellen Queenonline Webstore erhältlich sein: http://www.queenonlinestore.com

Die Erstveröffentlichung von Queens News of the World war im Oktober 1977 und es wurde eines ihrer bestverkauften Alben. Es beginnt mit zwei ihrer größten Welthits: dem aus der Feder von Brian May stammenden „We Will Rock You“ und „We Are The Champions“ von Freddie Mercury. Beide sind absolut unverwüstliche Hymnen, die bis heute bei keinem großen Sportereignis fehlen dürfen. Auf NOTW befinden sich Kompositionen von allen vier Bandmitgliedern und so ist Queens sechstes Album stilistisch unglaublich vielseitig; angefangen von der rohen Punkenergie von Roger Taylors „Sheer Heart Attack“ über den heißen Funkrock-Groove von „Get Down Make Love“, bis hin zum luftigen Calypsopop von „Who Needs You“. Außerdem auf News of the World: der Hit „Spread Your Wings“, das Rock Epos „It’s Late“ und Freddies nachdenklicher und romantischer Song „My Melancholy Blues“.

Das neue Package enthält das Originalalbum auf CD sowie zwei weitere CDs mit kürzlich erst aufgetauchten Outtakes und Raritäten aus den Archiven der Band inkl. einer neu angefertigten alternativen Version des kompletten Albums, mit dem Titel „Raw Sessions“.

Die „Raw Sessions“ CD wird für viele Queen-Fans die spannendste Komponente dieser Veröffentlichung sein. Für dieses außergewöhnliche Album wurden lange archivierte Mehrspurbänder wieder ans Tageslicht befördert und bisher noch nirgends zu Gehör gekommene alternative Versionen von allen elf Tracks des Albums erstellt. Der Leadgesang weicht bei allen Versionen vom Originalalbum ab und in den meisten Fällen auch die Leadgitarre und viele der anderen Instrumente. Hier entdecken wir „We Are The Champions“ nochmal ganz neu mit vielen ungewohnten Gesangs- und Instrumentalelementen und – zum allerersten Mal – in kompletter Länge und nicht in der geschnittenen Albumversion von 1977. Es ist auch die Gelegenheit, Freddies Gesang auf dem Höhepunkt seiner Kraft und auf einem Track zu entdecken, den ihn außerhalb eines wirklich ganz kleinen Kreises von Menschen noch niemand hat singen hören: Brian Mays „All Dead, All Dead“. Auf der original Albumversion singt Brian May den Song selbst.

Auf der dritten CD in der Box, Bonus Tracks, finden sich eine Menge zwar bereits veröffentlichter, aber trotzdem sehr schwer aufzutreibender Versionen von Tracks von News of the World – Liveaufnahmen von Konzerten und Radioauftritten sowie alternative Mixe. Darunter ist auch die komplette, fünf Songs umfassende, letzte Livesession für BBC Radio von Oktober 1977, sieben Livemitschnitte von NOTW-Songs und seltene Backingtracks und Instrumentals von Queen-Klassikern. Absolut herausragend in dieser großartigen 40th Anniversary Box, und eine weitere Premiere, ist ein rein analoger Re-cut der original Vinyl-LP, direkt von den ungemasterten analogen Master Mixtapes. Dieses außergewöhnliche Sammlerstück kommt in einer originalgetreuen Hülle. Zusätzlich befindet sich in der Box eine ganze Reihe Memorabilia zu NOTW, darunter drei Poster und ein 60-seitiges Buch mit Bildern, von denen die meisten bisher noch nirgends zu sehen waren.

Abgerundet wird das Paket mit einer brandneuen, einstündigen Doku, „Queen : The American Dream“, auf DVD – mit Backstagematerial, das während ihrer News of the World-Tour 1977 in den USA entstanden ist. Im November 1977 begaben sich Queen auf eine weitere Headlinetour durch die USA. Der angesehene, britische Radio- und Fernsehmoderator Bob Harris begleitete sie mit einer kompletten Filmcrew und verfolgte ihre Reise für eine geplante Dokumentation, die aber nie veröffentlicht wurde – bis jetzt. Die Crew hatte uneingeschränkten Zugang zu der Band, auf und neben der Bühne, im Tonstudio und während der Proben. Diese einstündige Dokumentation enthält u.a. fantastische Livebilder von Queen beim Houston Summit im Dezember.

Dieses neue NOTW-Paket ist für Gelegenheitsfans und Queen-Fanatiker gleichermaßen ein wahrer Genuss – mit spannenden Raritäten und lange vergrabenen Schätzen von einem einzigartigen Phänomen in der Musikgeschichte.

Unsere Queen Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 19.11.2017 um 10:41 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu Queen

Letzte Aktualisierung am 19.11.2017 um 15:21 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API