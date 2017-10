QUELLE » netinfect

ARTIST » Ramona Rotstich

netinfect

Man kann Glück selbst herstellen. Jetzt. Hier. Immer. Denn mit der neuen Single “Regenbogenmaschine“ (VÖ 20.10.2017) von Ramona Rotstich kommen eine geniale Hook-Line, ein mörderisches Gitarren-Riff und eine mitreißende Groove unter die Leute, die uns allen ein breites Grinsen ins Gesicht zaubern. Reine Glücksgefühle. Eine Regenbogenmaschine.

Die alten Griechen glaubten, dass eine Göttin auf dem Regenbogen zwischen Himmel und Erde hin und her flitzt und Ramona Rotstich nutzte die Inspiration, machte sich ans Werk und bastelte aus Urban-Pop, Funk-Rock und einer ultramodernen Produktion einen veritablen Hit. Einen knalligen Song aus Spektralfarben. Ein echtes Feuerwerk. Regenbogenmaschine. Brandbeschleuniger. Gaspedal. Ein Song, der einem sofort in die Beine und in den Kopf fährt, und wo Lebenslust, Intuition und Sex-Appeal zwischen den Noten hervorquellen wie zähflüssiges Vinyl in allen sieben Farben.

Und die Sieben ist eine magische Glückszahl. Ein fetter Beat, rockige Gitarren, ein funky Bass, eine top Produktion, ein intelligenter Text, tolle Vocals und die einzigartige Attitude der feuerroten Ausnahme-Künstlerin. Ein Song, der so bunt und einleuchtend ist, wie das flimmernde Band am Himmel selbst und weit darüber hinaus. Over the Rainbow.

Damit wären wir wieder am Anfang. Man kann Glück selbst herstellen. Regenbogenmaschine. Leuchtrakete. Ab ins All. Gib jedem Tag die Chance, der glücklichste deines Leben zu werden. Und hör dir diesen Song an. Ramona Rotstich’s Regenbogenmaschine.

