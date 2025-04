50 musikalische Talente für das Reeperbahn Festival 2025

Auch im 20. Jahr bleibt das Reeperbahn Festival der spannendste Ort für Live-Musik in Europa. Anknüpfend an die Bekanntgabe unserer Acts für die Konzerte in der Elbphilharmonie, Pip Millett und Fuffifufzich, präsentieren wir heute die erste große Ankündigungswelle für das Line Up 2025.

50 sorgsam kuratierte Acts geben einen vielversprechenden Ausblick auf das, was das Festival jedes Jahr aufs Neue auszeichnet: Das Post-Punk-Quartett Dry Cleaning (GBR) um Sängerin Florence Shaw hat auf seinen beiden auf 4AD veröffentlichen Alben „New Long Leg“ und „Stumpwork“ äußerst erfolgreich die Grenzen zwischen Indie- und Psychedelic-Rock neu vermessen und präsentiert seine mitreißende Mischung aus Spoken Word Passagen, rasiermesserscharfen Gitarren und schwarzem Humor in diesem Jahr live auf der Reeperbahn.

Mit den selbst reflektiven, emotionalen Songs ihres gleichnamigen Debütalbums aus dem Jahr 2023 hat Blondshell (USA) sich in die Herzen der weltweiten Indie-Rock Community gespielt – auf dem Reeperbahn Festival stellt sie ihr neues Album „If You Asked For A Picture“ live vor!

Singer-Songwriterin Anna Ternheim (SWE) war bereits Teil der ersten Anchor-Jury und begeistert seit nunmehr zwei Jahrzehnten mit ihrem aufs Wesentliche reduzierten Folk-Pop, der solo und akustisch genauso berührt wie im Band-Setting.

Songwriter Gizmo Varillas (ESP) vereint in seinem vielschichtigen Indiepop Latin- und Afrobeat Einflüsse mit zeitgemäßen Botschaften, weshalb es nicht verwundert, dass viele seiner Songs in Serien, Soundtracks und Games zum Einsatz kommen.

Marlo Grosshardt (DEU) thematisiert in seinem rauen Pop die Welt um ihn herum mit kraftvoller Stimme und mit kritischem Geist und wird auf dem Reeperbahn Festival jede Menge neue Fans finden.

Außerdem bestätigt:

Deki Alem (SWE), Melike Şahin (TUR), Cara Rose (GBR), Ahzumjot (DEU), Sofie Royer (AUT), Surprise Chef (AUS), Bremer/McCoy (DEN), Boko Yout (SWE), Beaks (AUT), Ruthven (GBR), Goldie Boutilier (CAN), Natalie Bergman (USA), GOODWIN (The Slow Show Frontman) Featuring Lambert (DEU), Power Plush (DEU), BC Camplight performing solo on piano (GBR), Coach Party (GBR), Anna Buchegger (AUT), Donna Savage (DEU/AUT), 6euroneunzig (DEU), Really Good Time (IRL), Ben Ellis (GBR), zzzahara (GBR), Paula Cendejas (ESP), Carpetman (UKR), Ellie Dixon (GBR), TTSSFU (GBR), unpeople (GBR), DIVEBAR YOUTH (AUS), She’s in Parties (GBR), Teenage Dads (AUS), Tape Head (DEU), The Pill (GBR), Léonie Pernet (DEU), Sex Beat (DEU), GARDENS (AUT), Zavet (DEU), The Buoys (AUS), Man/Woman/Chainsaw (GBR), overpass (GBR), Bikini Beach (CHE), Frànçois & the Atlas Mountains (FRA), Nomuel (CHE), Zinn (AUT), Sami Galbi (CHE), Jon Poppii (GBR).