Rhye – neues Video zu „Come In Closer“ – Album am 22.1.

Am 22.01. erscheint „Home“, das dritte Studioalbum von Rhye. Als letzten Vorboten gibt es die Single „Come In Closer“ samt Video. Schon die bislang erschienenen Songs waren darauf angelegt, auf einer weitreichenderen Ebene nachzuhallen. Diese Absicht wird auch mit der neuen Single deutlich, welche sich auf den Umgebungsklängen eines Regenschauers entfaltet, der während der Aufnahmen auf Mike Miloshs Heimstudio in Topanga niederging.

„Bei Come in Closer geht es darum, jemanden in die eigene Welt, das Leben, das Zuhause einzuladen“ erzählt Mike. „Wenn sich eine Beziehung vertieft, kommen neue Dinge zum Vorschein, Wertschätzung, Verletzlichkeit, Geduld und das Erschaffen einer gemeinsamen Sprache.“ Das könne in einer romantischen Beziehung genauso der Fall sein wie im Umgang zwischen Geschwistern. „Kinder verkörpern so viele dieser Qualitäten, und für das Video wollte ich näher an die kleinen Welten herantreten, welche sie ganz ohne Angst und Bedenken und mit wilder Freude daran, einfach da zu sein, bewohnen.”

Der kanadische Sänger, Songwriter und Multi-Instrumentalist ist den Großteil seines Lebens auf Reisen, verbrachte längere Zeit u.a. in Toronto, Montreal, Thailand, den Niederlanden, Deutschland und Los Angeles. Seit dem Erfolg des Debütalbums „Woman“ (2013) ist er fast ständig unterwegs, spielte zuletzt zwischen 50 und 100 Shows pro Jahr. Nach einigen einschneidenden Veränderungen, einschließlich einer neuen Beziehung, sehnte sich Milosh nach einem dauerhafteren Zuhause, einem Ziel als Balsam für den rastlosen Geist – einem Ort, an dem man einfach sein kann. Home.

Aufgenommen wurde „Home“ größtenteils in Miloshs Heimstudio und gemischt von Alan Moulder (Nine Inch Nails, Interpol, My Bloody Valentine). Zuletzt kollaborierte Milosh mit SG Lewis auf dessen Track „Time“.