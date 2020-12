Rosie Darling veröffentlicht Debüt-Single „Coping”

Nettwerk nimmt die Indie-Pop-Künstlerin Rosie Darling unter Vertrag. Die mittlerweile in LA lebende Sängerin stammt aus einem kreativen Elternhaus und schaffte es trotz ihres jungen Alters, bereits ein beachtliches Netzwerk von talentierten ProduzentInnen und SongwriterInnen aufzubauen. Auf ihrer ersten Single „Coping” präsentier Rosie ihre emotionale Bandbreite und den beeindruckenden Stimmumfang.

Der Song ist mittlerweile bei unglaublichen 2 Millionen Streams, in elf verschiedenen Ländern in den Spotify Viral 50 Charts und in der Top 20 der Global Viral Charts. Um das zu feiern veröffentlicht die junge Sängerin eine Stripped Version des Songs inkl. neuem Video.

