RPWL – die deutsche Artrock Institution mit einem epischen Konzeptalbum

Diesmal ein “Krimi in wenigen Minuten”! Nach Philosophie oder Außerirdischen beschäftigt sich die Artrock Formation RPWL auf ihrem neuen Album “Crime Scene” mit prominenten Fällen aus der Kriminalgeschichte. Die erste Single mit dem cineastischen Video “Victim Of Desire” handelt von einem Serienmörder, der Frauen stellvertretend für das ihm früher zugefügte Leid umbringt.

Auf “Crime Scene” geht es um das Morbide, das Perverse, das Böse im Guten, die Abgründe des menschlichen Verhaltensspektrums in all seiner unvorhersehbaren Vielfalt, die dann manchmal auch so bizarr verstörend schlüssig daher kommt, wenn man denn ansetzt sie ergründen zu wollen. Das Böse bildet eines der Kernthemen auf Crime Scene, welches über das Band-eigene Label Gentle Art of Music, im Vertrieb von Soulfood, am 17. März 2023 erscheint.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tourdaten 2023:

30.03. D-Stuttgart clubCANN

31.03. D-Bonn, Harmonie

01.04. NL-Zoetermeer, De Boerderij

02.04. UK-Chepstow, Winter’s End, Drill Hall

03.04. UK-Bilston, The Robin

04.04. UK-Glasgow, Slay

05.04. UK-Oundle, Queen Victoria Hall

06.04. UK-London, Boston Music Room

07.04. B-Verviers, Spirit of 66

08.04. F-Pagney-derrière-Barine, Chez Paulette

09.04. CH-Pratteln, Z7

10.04. D-Dortmund, Piano

13.04. PL-Warschau, Progresja

14.04. PL-Piekary Slaskie, Andaluzja

15.04. PL-Suchy Las, Centrum Kultury

16.04. D-Reichenbach, Artrock Festival

18.04. D-Berlin, Maschinenhaus

19.04. D-Hamburg, Knust

20.04. D-Isernhagen, Blues-Garage

21.04. D-Rüsselsheim, Das Rind

22.04. D-Freising, Lindenkeller