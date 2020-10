Eines von 83.000 aufgelesenen Fundstücken des explodierten Columbia Shuttles war eine CD. Es handelte sich dabei um Runrigs 2001er Album “The Stamping Ground”, das eine der Astronautinnen im Gepäck dabei hatte. Im Wiedergabegerät der Raumfähre steckte eine zweite Platte der Band. “Die letzte Musik, die die Columbia-Crew gehört hat, war also von Runrig”, schlussfolgerte der Ehemann der verstorbenen Astronautin Laurel Clark. Die Columbia war am 1. Februar 2003 gegen 8:59 Uhr Ortszeit (14:59 Uhr MEZ) in 200.800 ft (ca. 61.200 m) Höhe über Texas bei einer Geschwindigkeit von ungefähr 12.385 mph (ca. 19.900 km/h) auseinandergebrochen. Es war der letzte Flug einer Columbia Raumfähre in der Geschichte der amerikanischen NASA.

Die Geschichte der schottischen Erfolgsband RUNRIG dauerte länger, insgesamt 45 Jahre, von 1973 bis 2018. Und die Geschichte der Band blieb Gott sei Dank von Katastrophen verschont. RUNRIG ist für die Schotten so eine Art Nationalheiligtum. Die Band spielt einerseits Rockmusik mit starken schottischen Einflüssen, andererseits setzt sie historische schottische Liedtexte und Songs in gälischer Sprache ein. Mit ihrem charismatischen Frontmann Donnie Munro begann dann auch der internationale Erfolg. Munro verließ RUNRIG 1996, um für das schottische Parlament zu kandidieren. Nachfolger wurde der Kanadier Bruce Guthro aus Nova Scotia (Neuschottland). Nicht nur in Schottland, sondern auf der ganzen Welt, vor allem in Skandinavien, Benelux und Deutschland, bildete sich eine treue Fangemeinde, die „Riggies“.

Drei Mal waren RUNRIG in ihrer Karriere zu Gast beim „Rockpalast“ des WDR. Zwei dieser Konzerte kommen jetzt in einem tollen CD/DVD-Boxset: Am 3. Februar 1996 waren sie zu Gast in der Düsseldorfer Philippshalle, 5 Jahre später kurz vor Weihnachten, am 15.12.2001 im Kölner Palladium. Ein tolles und einzigartiges Dokument aus der Geschichte von RUNRIG, denn hier zeigt sich die Band noch einmal mit ihren beiden Frontmännern, 1996 noch mit Donnie Munro, 2001 bereits mit Bruce Guthro.

Zu Weihnachten (VÖ: 18.12.2020) wird es eine limitierte Fan-Edition (3.000 Stück) geben:

– reguläres Produkt (4CD+2DVD)

– Doppel 7” Vinyl-EP, 33 1/3 UpM, mit jeweils 4 Tracks pro EP im Gatefold,

– T-Shirt in XL (Front: CD/DVD Artwork, back: Runrig Logo und Schriftzug “One Legend – Two Concerts”)

– DIN A5 Lentikular-Karte (Wackelbild) mit den beiden Bandfotos

Tracklist:

CD 1 / DVD 1 – Philipshalle Düsseldorf 03.02.1996

Day In A Boat

Nothing But The Sun

City Of Lights

Rocket To The Moon

Road And The River

Medley: The Mighty Atlantic / Mara Theme

Ard

Edge Of TheWorld

Meadhan Oidhche air an Acairseid

Thairis Air A’ Ghleann

The Greatest Flame

The Dancing Floor

CD 2 / DVD 1 Philipshalle Düsseldorf 03.02.1996

Healer In Your Heart

Stepping Down The Glory Road

The Middleton Mouse

Skye

The Wedding

Siol Ghoraidh

Only The Brave

Alba

Flower Of The West

Loch Lomond

I’ll Keep Coming Home

CD 3 / DVD 2 – Christmas Special 15. Dezember 2001 Köln

Intro: Danns An t-Sabhail

Running to the Light (excerpt)

Wall Of China / One Man

Saints Of The Soil

Book Of Golden Stories

A Dh’Innse Na Firinn

Protect And Survive

One Thing

Big Songs Of Hope And Cheer

Oran Ailean / Leaving Strathconon

The Engine Room

Every River

Pride Of The Summer (Beat The Drum)

An Sabhal Aig Neill

CD 4 / DVD 2 – Christmas Special 15. Dezember 2001 Köln

The Stamping Ground

Flower Of The West

The Messag

Cnoc Na Feille

Maymorning

The Summer Walkers

Skye

Tureadh Iain Ruaidh

Loch Lomond

Silent Night