Ryan Adams Fans rund um den Globus sind begeistert, denn ihre Rufe nach Adams’ lang ersehntem Album ‘Big Colors’ werden endlich erhört. Die Social Media Plattformen waren von Fan-Anfragen nach der Veröffentlichung von “Big Colors” überflutet. Das langersehnte Album bildet den zweiten Teil der Trilogie des Grammy-nominierten Künstlers Ryan Adams.

“Big Colors” wird am Freitag, den 11. Juni 2021, digital und als CD veröffentlicht und “Do Not Disturb”, der Lead-Track aus dem kommenden Album, ist inzwischen zum Streaming verfügbar. Fans können die CD und die Red Colored LP, die eine 7″ Single mit zwei Bonustracks enthält und erst am 20. August veröffentlicht werden kann, ab sofort vorbestellen.

Ryan Adams sagte: “Big Colors entstand als 1980er Soundtrack zu einem Film, den es nie gab. Wednesdays war eine Studie über Verfall und Moral, Big Colors soll sich wie ein Tagtraum anfühlen. New York, wo dieses Album geschrieben wurde, treibt mich immer in neue, unerwartete kreative Räume”.

Das erste Album der Trilogie “Wednesdays” erschien digital im Dezember 20 und physisch am 19.03.21. Es war sein erstes Album seit drei Jahren und sein 17. Album insgesamt. Von Fans und Kritikern gleichermaßen sehr gelobt, läutete dieses Album eine neue Ära für Adams ein. Durch eine Reise voller Liebe und Schmerz wurde die komplexe Gefühlswelt von Ryan mit diesem Album erforscht und vertont. “Wednesdays” chartete in Deutschland auf Platz #13, sein höchstes Chartergebnis bisher.

Adams wird als einer der talentiertesten Songwriter der Rockmusik gepriesen. Er wurde siebenmal für den Grammy nominiert, ist Produzent für Größen wie Willie Nelson, Jesse Malin und Jenny Lewis und arbeitet mit Künstlern wie Weezer, Fall Out Boy, America und vielen anderen zusammen. “Big Colors” wurde in New York und Los Angeles von Ryan Adams, Beatriz Artola und Don Was geschrieben und produziert.

Tracklist

Big Colors Do Not Disturb It’s So Quiet, It’s Loud Fuck The Rain Manchester What Am I Power I Surrender Showtime In It For The Pleasure Middle Of The Line Summer Rain