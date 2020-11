Die kanadische Prog-Rock-Band SAGA kündigt ihres neues Studioalbum “Symmetry” an, welches am 12. März 2021 über earMUSIC erscheint.

Nachdem SAGA im Frühjahr 2020 auf großer Tour waren, ging es für die Band im Anschluss direkt zu Hause in die Heimstudios – das Ergebnis: Ein Album voller akustischer Originale. “Symmetry” bietet ein einzigartiges Hörerlebnis, indem es komplexe und filigrane Arrangements mit bekannten Melodien und Klängen paart. “Symmetry” gibt dem Hörer die Möglichkeit, SAGA-Klassiker wie “Wind Him Up”, “Say Goodbye To Hollywood” und “Tired World” noch einmal und auf eine völlig neue Art und Weise zu erleben und zu entdecken.

SAGA ist es gelungen, mehr als nur neue Versionen ihrer Songs zu schaffen, sie haben eine Klangwelt voller kleiner Details geschaffen, die den Zuhörer einlädt, tiefer in das komplexe musikalische Phänomen SAGA einzutauchen.

Ian Crichton über das Album: „Nachdem wir für uns selbst, Saga, auf unserer Europatournee 2017 akustisch ‘eröffnet’ hatten, war die Entscheidung geboren, ein akustisches Album aufzunehmen. Das ist Saga mal ganz anders! Wir haben aus Ontario, Kanada, Shane Cook auf der Fiddle und Stefany Seki, Beth Silver am Cello eingeladen, um uns bei unserer Abseits-Interpretation von Musik, die wir seit Jahren spielen, zu begleiten. Wir hatten viel Spaß dabei! Saga akustisch!?!?!?!… das ist wahre Konstruktionsarbeit für einen E-Gitarristen.“

TRACKLIST

Pitchman

The Perfect Time To Feel Better

Time to Go

The Perfectionist

We Hope You’re Feeling Better

Images – Chapter 1

Always There

Prelude # 1

Say Goodbye To Hollywood

Prelude # 2

The Right Side Of The Other Hall

Footsteps in the Hall

On the Other Side

You Were Right

La Foret Harmonieuse

Wind Him Up

No Regrets – Chapter 5

Tired World – Chapter 6

Das Album kann hier vorbestellt werden.