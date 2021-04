Sarah Lombardi x Anstandslos & Durchgeknallt: Remix von “Love Is Love”

Liebe ist grenzenlos: Sarah Lombardi katapultiert den Eurodance-Klassiker „What Is Love“ ins Hier und Jetzt. Mit englischer Hookline und deutschem Text! An dem dazugehörigen Musikvideo mit coolen Retro-Vibes beteiligten sich ihre Fans mit selbstgedrehten Clips von sich und ihren Liebsten.

In der großen ARD-Samstagabendshow „Die Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ wurde Sarah Lombardi unlängst für ihre Single „Te amo mi Amor“ mit der Trophäe für den Hit des Jahres ausgezeichnet. Mit dem Song „Ich“ zeigte sie sich außerdem so offen und ehrlich wie nie zuvor – und jetzt folgt ihr Bekenntnis zur grenzenlosen Macht der Liebe: Am 19. März erschien „Love Is Love“ (Ariola/Sony Music Entertainment Germany). Trotz des Titels handelt es sich um die erste deutschsprachige Neuinterpretation von Haddaways weltweitem Eurodance-Hit „What Is Love“ von 1993. Die neue Single liefert zudem einen weiteren Vorgeschmack auf das von Sarah Lombardis Fans sehnsüchtig erwartete neue Album.

„Die Originalversion ist natürlich schon etwas älter. Als die rauskam, war ich gerade mal auf der Welt“, so Sarah Lombardi. „Aber das Lied hat sich durch mein ganzes Leben gezogen und deswegen habe ich mich entschlossen, das Stück noch mal aktuell rauszubringen.“ Die Botschaft der Künstlerin ist klar: „Liebe bringt alle Menschen zusammen!“ So heißt es im Song: „Unsere Liebe ist so bunt / Nicht immer nur schwarz-weiß / Ganz sicher nicht perfekt / Und auch nicht immer leicht“.

„Freundschaft, Familie und Liebe sind superwichtig und das sind auch immer die Felsen in meinem Leben, an denen ich mich festhalten kann, wenn es mal brenzlig wird“, betont Sarah Lombardi. „Wenn ich nicht mehr weiterweiß, dann sind es wirklich diese Dinge, die am allerwichtigsten sind.“ Musikalisch setzt sie bei „Love Is Love“ auf die Kraft einer magischen Melodie und die pumpenden Beats einer klassischen Dance-Hymne. Sarahs Hommage an einen der größten Hits der 90er besteht ganz einfach aus Botschaft, Beat und Bewegung.

Das Video zu „Love Is Love“ entstand unter Einhaltung der Corona-Regeln in einem Berliner Studio. Montiert wurden die Aufnahmen mit selbstgedrehten Clips von Fans und Influencern, die Sarah Lombardis Aufruf gefolgt waren, selbstbewusst zu zeigen, wen sie lieben. Das Ergebnis ist beeindruckend: ein wunderbarer Ausschnitt aus der unendlichen Vielfalt grenzenloser Liebe.

Die neuste Single von Sarah Lombardi ist ein klares Statement für Diversity und Liebe in all seinen Formen. Am Freitag hat das renommierte DJ Duo Anstandslos und Durchgeknallt ihre ganz eigene Version des Songs veröffentlicht.