Selig veröffentlichen dritten Song aus ihrer Live-EP: „Selig (live)“

Weiter geht es mit dem dritten Song aus Seligs Live-EP „Live Takes“, dem Stück, das nach der Band selbst benannt ist: „Selig (live)“. Im Video begleiten wir Gitarrist Christian Neander über die Berliner Oberbaumbrücke. Schaut Euch den Clip hier an:

„Selig“ ist nicht nur ein Aufruf, das Hier und Jetzt zu genießen, sondern auch eine ganz klare Warnung. „Feuer, Feuer überall, die Welt rast weiter mit Überschall am richtigen Moment vorbei in die Diktatur der Raserei“, singt Jan Plewka. „Wir rasen wie ein Porsche nachts ohne Licht mit 200 über die Autobahn und sind uns nicht bewusst, dass die Bremsen kaputt sind“, sagt er. „Das System, in dem wir leben, zwingt uns dazu, ein Auto zu kaufen, das wir gar nicht brauchen und Sachen zu machen, die uns überhaupt nicht befriedigen. Dem zu entkommen, schafft man nur, indem man sich auf sich selbst und den Augenblick besinnt. Nur so kann die Welt gerettet werden.“ Dieser starke gesellschafts- und klimapolitische Ansatz zieht sich übrigens wie ein roter Faden durch das kommende Selig-Album „Myriaden“, das am 12.03.2021 erscheinen wird.

Letzte Woche waren Selig wiederum live im ZDF Morgenmagazin zu Gast und haben dort ihren Song „Postkarte“ vorgestellt. Schaut euch den Auftritt und Jans kurzes Interview mit Dunya Hayali hier an.