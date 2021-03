Selig veröffentlichen Lyric-Video zu „Angesicht zu Angesicht“

Gestern ist das Lyric-Video zu „Angesicht zu Angesicht“ aus Seligs aktuellem Album „Myriaden“ (VÖ: 12.03.2021 – hier unser Review) erschienen. Schaut euch den Clip hier an:

Die Band war am vergangenen Dienstag außerdem zu Gast beim ARD Morgenmagazin. Hier könnt Ihr Euch den Talk mit Sänger Jan Plewka noch einmal ansehen.

Im Rahmen des Förderprogrammes Neustart Kultur veranstaltet die Konzertagentur Hamburg Konzerte im Jahr ihres 10-jährigen Jubiläums eine besondere Konzertreihe. An vier Tagen im Mai 2021 soll in der Barclaycard Arena ein Konzertprogramm stattfinden, das es ohne Corona so mit Sicherheit niemals gegeben hätte.

Zwischen dem 2. und 7. Mai lädt Hamburg Konzerte einige alte Bekannte ein, die sie schon seit Jahren begleiten und lässt sie unter Corona-konformen Bedingungen live in der Barclaycard Arena spielen. Mit dabei sind Thees Uhlmann, Versengold, Maden und natürlich Selig, die nach derzeitiger Planung am 06.05.2021 auftreten werden.

Ausgelegt sind die Veranstaltungen für maximal 650 Gäste und finden in einer kompakten Theatervariante und selbstverständlich unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienevorschriften statt. Hier findet Ihr alle Infos. Tickets gibt es hier.