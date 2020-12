Selig veröffentlichen vierten und letzten Song aus ihrer “Live Takes”-EP

Am vergangenen Freitag haben Selig den sprichwörtlichen Sack zugemacht und mit „SMS K.O. (live)“ den vierten und letzten Track aus ihrer ersten Live-EP „Live Takes“ inklusive Video veröffentlicht. Dieses Mal begleiten wir Jan Plewka nach einer schmerzhaften Trennung per SMS in ein uriges Hotelzimmer… Schaut Euch das Video zu „SMS K.O. (live)“ hier an:

„Live Takes“ umfasst vier Live-Versionen von Songs, die später auch auf Seligs achtem Studioalbum „Myriaden“ enthalten sein werden („Myriaden“, „Postkarte“, „Selig“ und „SMS K.O.“) und wurde letzten Freitag digital und visuell „vervollständigt“. „Myriaden“ erscheint am 12.03.2021.