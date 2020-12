Auf „Myriaden (live)“ (hier zu sehen) folgt der zweite Song aus Seligs erster Live-EP „Live Takes“, das mit Streichern verzierte Stück „Postkarte“. Mit dem Song schickt Sänger Jan Plewka einen Gruß ins Jenseits zu seinem verstorbenen Vater. Schaut euch hier das Video zu „Postkarte“ an, in dem wir wiederum Schlagzeuger Stephan „Stoppel“ Eggert auf dem Weg in einen Weinladen begleiten…

In den kommenden zwei Wochen werden die letzten beiden Songs der EP „Live Takes“ erscheinen, „Selig“ (04.12.) und „SMS K.O.“ (11.12.), zu denen es ebenfalls je ein Video geben wird. Seligs neues Studioalbum „Myriaden“ wiederum erscheint am 12.03.2021