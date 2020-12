Silvester ohne Freunde? Nicht mit “Deine Freunde”!

An Silvester wird in ganz Deutschland “Dinner for One“ geschaut. Doch während Butler James in die Rolle einer ganzen Abendgesellschaft schlüpft, bleibt die Dame des Hauses verdächtig still.

Was geht eigentlich in Miss Sophie vor? Dieser Frage sind Florian Sump, Markus Pauli und Lukas Nimscheck, besser bekannt als „Deine Freunde“, in ihrem neuen Musikvideo auf den Grund gegangen. Im originalgetreuen Bühnenbild wagen die drei Bandmitglieder einen überraschenden Perspektivwechsel und stellen fest: „Wahrscheinlich vermisst Sie ihre alten Freunde.“

Das Video zu „Freut euch, dass ihr da seid“ ist ein melancholischer, aber auch ermutigender Blick ins Jahr 2021: „Wir wollen die Leute daran erinnern, dass unsere gemeinsame Zeit unendlich kostbar ist.“ Denn obwohl das Original bereits seit 1963 existiert, dürfte uns das Gefühl, dass unsere Liebsten uns fehlen, besonders im Jahre 2020 schmerzlich vertraut sein.

“Freut euch, dass ihr da seid!” ist auf dem kürzlich erschienenen Weihnachtsalbum erschienen und ist erhältlich in allen gut sortierten Plattenläden und natürlich im Streaming Himmel. Handsigniert und wichtelgeprüft im Webshop auf der Homepage www.deinefreunde.info