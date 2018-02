QUELLE » add on music

Simple Minds feiern ihren 40. Geburtstag und sind auf einer ausgedehnten Tour durch Europa. Neben den brandneuen Songs spielen sie bei „Berlin Live im SchwuZ“ auch ein Best of ihrer größten Erfolge aus den 80er und 90er Jahren. Ihre Nummer 1-Hits wie „Belfast Child“ und „Don’t You (Forget About Me)“ sind unvergessen und gehören schon zur modernen Popgeschichte.

Zudem ist das aktuelle Album „Walk Between Worlds“ (BMG) auf #7 in die Deutschen Album Charts eingestiegen. Das ist für ein Simple Minds Album die höchste Chartplatzierung in Deutschland seit den letzten 13 Jahren.

Am Donnerstag, 22. Februar 2018 um 19:55 Uhr gibt es ein Live-Streaming des Konzerts aus dem SchwuZ in Berlin. Ihr wollt dabei sein? Hier:

