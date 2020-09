Sony Music kürt Johannes Oerding für sein Album „Konturen“ und seine Single „An Guten Tagen“ mit Gold. Trotz turbulenter Zeiten beweisen die Fans von Johannes Oerding, dass es nicht ohne Musik und Livekultur geht. Mit seinem sechsten Studio-Album schaffte der umtriebige Songwriter nicht nur die erste Nummer Eins Entry seiner Karriere, sondern wurde auch für die Verkaufszahlen von Album und Single ausgezeichnet. Die Verleihung der Awards durch sein Label Columbia/Sony Music fand am ersten Wochenende der „Lagerfeuer Acoustics“ im Hamburger Stadtpark statt.

Neben Dreifach-Gold für Johannes Oerdings bis dato erfolgreichstes Album „Alles brennt“ (2015) und seinem insgesamt dritten Single-Gold für „An guten Tagen“ nahmen Band und Team die Ehrung auch für „Konturen“ entgegen, das schon drei Monate nach Release Gold gemeldet hatte. Da die dazugehörige Tour im März Corona-bedingt abgebrochen werden musste, wurden die Termine auf 2021 verlegt und können jetzt offiziell bestätigt werden. Bereits am 23. Oktober erscheint eine 2CD Special Edition von „Konturen“, die neben den Albumtracks zwei brandneue Songs sowie eine Bonus-CD mit zehn Akustik-Versionen umfasst. Flankiert wird der Release von der neuen, insgesamt vierten Single „Ungeschminkt“.

Die Konzertreihe „Lagerfeuer Acoustics“ erlaubt im Rahmen der „Stadtpark Acoustics“ mit maßgeschneidertem Setting und durchdachtem Hygienekonzept erstmals wieder Liveshows für bis zu 900 Zuschauer. Oerding spielt so an fünfzehn Dates bis Mitte September live vor insgesamt 13.500 Fans, die Tickets waren in Rekordzeit ausverkauft.

„KONTUREN“ – LIVE 2021

30.03.2021 Dresden, Alter Schlachthof

31.03.2021 Rostock, Stadthalle

01.04.2021 Berlin, Verti Music Hall

03.04.2021 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

04.04.2021 Stuttgart, Porsche Arena

06.04.2021 Saarbrücken, Saarlandhalle

07.04.2021 Kassel, Stadthalle

09.04.2021 Wilhelmshaven, Stadthalle

10.04.2021 Lingen, EmslandArena

11.04.2021 Mannheim, Maimarktclub

13.04.2021 Magdeburg, Getec Arena

15.04.2021 Wien, Gasometer

17.04.2021 Basel, Rhypark

18.04.2021 Zürich, Hallenstadion

21.04.2021 Salzburg, Szene

23.04.2021 Fürth, Stadthalle

24.04.2021 Erfurt, Messehalle

25.04.2021 München, Zenith

28.04.2021 Bremen, ÖVB Arena

29.04.2021 Frankfurt, Jahrhunderthalle

01.05.2021 Hamburg, Barclaycard Arena

SOMMERTERMINE 2021

16.04.2021 Lech (AT), Tanzcafé

21.05.2021 Netzschkau, Open Air an der Göltzschtalbrücke

11.06.2021 Hemer, Sauerlandpark Hemer Open Air 2020

12.06.2021 Hannover, Expo Plaza

13.06.2021 Nierstein, Stadtpark

25.06.2021 Northeim, Freilichtbühne

17.07.2021 München, Tollwood

18.07.2021 Tübingen, Mühlbachäcker

21.07.2021 Freiburg, Zelt Musik Festival

23.07.2021 Halle Saale, Rennbahn

24.07.2021 Ansbach, Ansbach Reitbahn

25.07.2021 Luxemburg, Den Atelier

28.07.2021 Norderney, Summertime Norderney

31.07.2021 Braunschweig, BraWo Bühne

06.08.2021 Sellin, Ostseebad

07.08.2021 Köln, Tanzbrunnen

08.08.2021 Zofingen (CH), Heitere Festival

13.08.2021 Kamenz, Hauptbühne

20.08.2021 Lübeck, Gollan Kulturwerft

21.08.2021 Bochum, ZFR

22.08.2021 Bochum, ZFR

25.08.2021 Altusried, Freilichtbühne

27.08.2021 Berlin, Zitadelle Spandau

28.08.2021 Uelzen, Uelzen Open R

29.08.2021 Gießen, Gießener Kultursommer

31.08.2021 Radolfzell, Milchwerk

01.09.2021 Aachen, Kurpark Classix

03.09.2021 Neubrandenburg, Open Air am Jahnsportforum

04.09.2021 Papenburg, NDR2 Papenburg Festival

05.09.2021 Lebach, Zeltfestival Saar

10.09.2021 Timmendorf, Timmendorfer Strand

11.09.2021 Meiningen, Ehrhardt AG

12.09.2021 Halle (Westfalen), OWL Arena

17.09.2021 Dresden, Junge Garde

18.09.2021 Dresden, Junge Garde

19.09.2021 Schleswig, Nospa Open Air