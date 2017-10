Auf dem vergangenen Morsefest 2016 in Nashville wurde für die Fans von Spock’s Beard ein Traum wahr: Die Originalbesetzung der Band spielte gemeinsam mit den aktuellen Bandmitgliedern das von der Kritik hochgelobte Doppel-Konzeptalbum „Snow“ in seiner gesamten Länge. Fans von Spock’s Beard und Neal Morse diese Nacht erleben: „Snow Live“ erscheint am 10. November. Bereits jetzt gibt es erste Einblicke in „Snow Live“: Mit „Long Time Suffering“ und „Stranger In A Strange Land“ veröffentlichen Spock’s Beard zwei tolle Videos aus der Blu-ray in voller Länge.

Die Aufnahmen dieses Konzertes, erscheinen am 10. November als „Snow Live„ bei Radiant Records / Metal Blade Records / Sony Music in verschiedenen Formaten: 2 DVD/2CD Digipack, 3 LP Vinyl (erhältlich in vier verschiedenen Farben), 2 Disc Blu-ray und schließlich als 2 DVD/2 CD/2 Blu-ray Package mit 48-seitigem Artbook, Poster und Postkarten.

Letzte Aktualisierung am 24.10.2017

