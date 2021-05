St. Vincent: Video zu “Down” / neues Album am Freitag

St. Vincent hat vier Tage vor VÖ ihres neuen Albums „Daddy’s Home“ ein Video zum Song „Down“ veröffentlicht.

Bei „Down“ treffen der Vinyl-Sound und das körnige Zelluloid der Siebziger aufeinander. Es ist die dritte Single aus dem Album „Daddy’s Home“, das am 14.05. erscheinen wird. Das Video, das von Bill Benz und St. Vincent (aka Annie Clark) gedreht wurde, zeigt seine Hauptdarstellerin – …eine Fraun unter Einfluss? – in voller Morning-After-Montur, die, passend zum dringlichen, unruhigen Groove durch die Geschichte hastet.

„Down“ folgt auf „Pay Your Way In Pain” und “The Melting Of The Sun”, die beide kürzlich von St. Vincent auch bei Saturday Night Life performt wurden. Es ist der letzte Song, der vorab veröffentlicht wird, bevor ihr sechstes Album „Daddy’s Home“ erscheint. Das Album wurde von Annie Clark und Jack Antonoff produziert, von Cian Riordan gemixt und von Chris Gehringer gemastert. Als MusikerInnen beteiligt sind Annie, Jack und Cian sowie Thomas, Evan Smith, Sam KS, Greg Leisz, Daniel Hart, Michael Leonhard, Lynne Fiddmont und Kenya Hathaway.

Clark veröffentlichte ihr Debüt als St. Vincent 2007. 2014 gewann sie einen Gramm für ihr selbstbetiteltes Album „St. Vincent“. 2019 folgte ein weiterer in der Kategorie Best Rock Song.