Auf ihr Konto gehen schon jetzt rund eine Viertelmilliarde Streams, dazu 1,8 Millionen verkaufte Tonträger, ein ganzes Dutzend Gold- und Platinauszeichnungen – sowie obendrein ein Diamant-Award. Jetzt läuten Stereoact das nächste Kapitel unter dem Hashtag „#Schlager“ ein: Das DJ- und Producer-Duo präsentiert erstmals nur die allergrößten Hits der Schlagerwelt und überführt sie mit Dance- und Deep-House-Produktionen ins Hier und Jetzt! Als erster Vorbote erscheint pünktlich zum Vorverkaufsstart ihr elektrifiziertes Update zu Nino de Angelos Welthit „Jenseits von Eden“!

Mit „Jenseits von Eden“ haben Stereoact einen zeitlosen Klassiker als Vorboten gewählt: In den Achtzigern rund um den Globus und in etlichen Sprachen ein Riesenerfolg, ist hierzulande die Version von Nino de Angelo unvergessen – dabei war das Original nie so tanzbar wie das Dance & Deep-House-Update unter dem #Schlager-Hashtag. Auch die Message von Nino de Angelos Trademark-Hit ist heute genauso aktuell wie damals: „Wenn wir nicht fühlen/die Erde, sie weint, wie kein anderer Planet/dann haben wir umsonst gelebt…“, lautet eine Kernzeile im Text von Joachim Horn-Berges. Noch packender und dramatischer als das Original wird ihr #Remix-Update auch, weil die Meister der Kontraste de Angelos Gesang zwischendurch sehr viel Freiraum einräumen.

Während der kurz davor in Köln entdeckte Nino de Angelo (bürgerlich Domenico Gerhard Gorgoglione aus Karlsruhe) damit zu einem der „Menschen ’84“ avancierte, klang sein ikonischer Superhit mit dem „Made in Germany“-Siegel noch nie so zeitgenössisch und tanzbar wie jetzt – in der brandneuen #Remix-Version von Stereoact.

Die perfekte Synthese von Deep House und Schlager kommt aus dem Erzgebirge: Ric (Rico Einenkel) und Rixx (Sebastian Seidel) von Stereoact haben in den letzten fünf Jahren mit ihren ultratanzbaren Remakes und Remixes alles abgeräumt – und sogar Rekorde aufgestellt. Mit gut 1,1 Millionen monatlichen Zuhörer*innen allein bei Spotify, gehen inzwischen über 250 Millionen Streams auf das Konto des DJ- und Producer-Duos aus Sachsen. Flankiert vom meistgeschauten deutschsprachigen YouTube-Video überhaupt und sogar einer Diamant-Auszeichnung („Die immer lacht“ feat. Kerstin Ott), knöpfen sie sich nach zwei Hit-Alben und dem Ballermann Award 2019 nun die größten Schlagerhits der letzten Jahrzehnte vor – und verwandeln sie in Dance & Deep-House-Updates für den Neustart 2021!

Die erste Single „Jenseits von Eden (Stereoact #Remix)“ erschien am 27. November zeitgleich zum Vorverkaufsstart des neuen „#Schlager“-Longplayers!