“It’s so easy to keep a smile on my face” – frei nach dem kill them with kindness – Prinzip trotzt TANYC in ihrer ersten Single allen negativen Vibes. Es scheint fast, als habe sie alle Antworten für unsichere Zeiten parat. Zumindest macht sie unmissverständlich klar, dass sie ausschließlich ihrer eigenen Nordung folgt: “by the order of my inner voice” heißt es im Refrain und es wird so ätherisch entrückt, aber auch gleichzeitig bestimmt und konkret vorgetragen. Vor allem aber bleibt es im Kopf des Hörers hängen, dieser Song ist magnetisch und es lässt sich ihm nur schwer entziehen, vor allem aber auch weil man das gar nicht möchte.

“Smile”, zu dem auch ein aufwändiges Video produziert wurde, ist das erste öffentliche Lebenszeichen von TANYC und es klingt so erfahren und monumental, dass man kaum glauben mag es mit einer Newcomerin zu tun zu haben. Unter diesem Projektnamen mag das zutreffen, allerdings ist Carmen Tannich per se alles andere als eine Unbekannte. Als eine Hälfte von CAMA feierte sie mit einer Handful Of Songs bereits Major-Erfolge, aber hier geht es nur um sie. Hier hat TANYC ihre eigene Pop-Vision ausgelebt, eine Vermählung von Elektronica, hochwertigem Songwriting und organischen Elementen wie Gitarren und eben dieser Stimme, die hier über allem thront. Die großzügig opulenten Vocal-Arrangements zeigen die Palette an Klangfarben die TANYC hier auf ihrer Musik-Staffelei malt, ihre Stimme versteht sie als Instrument, als Chor, als Orchester und das offenbar alles gleichzeitig.

“Smile” ist der Vorbote eines ganzen Albums, das für den Frühsommer 2021 angesetzt ist und erscheint am 23.10.2020 auf allen üblichen Portalen. Und angesichts der Nachrichtenlage, dem nahenden Winter und dem Rückblick auf ein verrücktes Jahr ist diese Single ein gleißender Lichtstrahl der Hoffnung, tiefer Kraft und Positivität. Das klingt esoterischer als es ist, vielmehr ist “Smile” ein sehr hochwertiger, erwachsener Popsong aus Meisterhand, der sich selbst jetzt in ganz viele Ohren, Leben und Gefühlslagen entlässt.