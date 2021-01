The Black Crowes – 30th Anniversary Edition von “Shake Your Money Maker”

Am 26. Februar 2021 wird „Shake Your Money Maker“, das legendäre Debütalbum der Black Crowes in diversen Formaten und mit bisher unveröffentlichten Songs neu aufgelegt erscheinen. Der Re-Release und eine dazugehörige Tournee waren bereits für letztes Jahr geplant, nun ist es also bald soweit.

Die Brüder Chris und Rich Robinson haben gemeinsam mit dem Produzenten der Band, George Drakoulias, massenweise Material aus den originalen Studiosessions und Live-Mitschnitte gesichtet und für die Jubiläums-Edition zusammengestellt. Auch fünf bisher unveröffentlichte Songs wird sie enthalten, darunter das heute erschienene „Charming Mess“, das ursprünglich sogar mal ein Single-Kandidat war. Hört Euch „Charming Mess“ hier an:

Außerdem enthalten: Ein Cover von Humble Pies „30 Days In The Hole” und John Lennons „Jealous Guy”. Das Set enthält weiterhin zwei bisher unveröffentlichte Demo-Versionen aus Zeiten, in denen sich die Black Crowes noch Mr. Crowe’s Garden nannten sowie Liner Notes von David Fricke. „Shake Your Money Maker – 30th Anniversary” wird als 4LP-Box, LP-, 3CD-, 2CD-, CD- und eAlbum erscheinen.