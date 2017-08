QUELLE » Samantha Gutsche

ARTIST » The Homeless Gospel Choir

LABEL » A-F Records

Samantha Gutsche

Hinter The Homeless Gospel Choir steckt Derek Zanetti aus Pittsburgh, Pennsylvania. Er ist eine Ein-Mann-Punk-Band und auf AF Records gesignt. Derek macht seit etwas mehr als 5 Jahren als The Homeless Gospel Choir Musik. Live spielt er seine (Protest)Songs allein auf seiner Akustik Gitarre. Und damit reißt er sein Publikum meist mühelos mit.

Zuletzt war er unter anderem mit Anti-Flag, Frank Iero und Frank Turner auf Tour. Tuner lobt ihn in höchsten Tönen: „Welp. @thgchoir writes songs I wish I could write and just reminded me why punk matters in 30 minutes. Nice work.“ „This is the best punk record I’ve heard in a decade. Check it out.“

Er kommt im September/Oktober mit Dave Hause & The Mermaid, Frank Iero And The Patience und den Paceshifters auf Tour. Fünf Termine stehen in Deutschland an:

29.09.2017 — Wiesbaden | Schlachthof

30.09.2017 — Lindau | Club Vaudeville

01.10.2017 — Leipzig | Werk 2

05.10.2017 — Nürnberg | Hirsch

06.10.2017 — Köln | Gebäude 9

Unsere The Homeless Gospel Choir Empfehlung

Letzte Aktualisierung am 29.08.2017 um 21:52 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Weitere Empfehlungen zu The Homeless Gospel Choir

Letzte Aktualisierung am 29.08.2017 um 20:31 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API