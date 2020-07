Dieses seltsame 2020 wird vielleicht das Jahr von The Hunna. Eine der aufregendsten, jungen Rockband aus UK der letzten Jahre kündigt ihr drittes Studioalbum, eine neue Single mit Video und die Europa Tour an. Dafür haben Sie sich kein geringeren Feature Artist als Travis Barker von Blink 182 an Board geholt.

Durch die coronabedingte Album-Verschiebung gibt es jetzt alle vier Wochen einen neuen Track von The Hunna auf die Ohren. Das Album „I’D Rather Die Than Let You In“ ist auf den 02.10.2020 verschoben worden. Somit steht für diesen Monat der neue Track „I Wanna Know“ auf dem Programm. Viel Spaß beim hören und sehen!