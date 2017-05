QUELLE » promtion werft

ARTIST » The Kelly Family

LABEL » Electrola, Universal Music

promtion werft

Seit über 10 Jahren sind die Erfolgsalben der Kelly Family aus den 90er-Jahren nicht mehr erhältlich. Sehr zum Bedauern vieler Fans. Aufgrund des großen Erfolges des Nummer #1 Comeback-Albums „We Got Love“ wird nun auch der gesamte Backkatalog der Kellys wieder erhältlich sein. Als CD und zum ersten Mal überhaupt zum Download & Streaming!

Der erste Schwung Alben erscheint am 26.05.2017:

„WOW“ von 1993

„Over The Hump“ von 1994

„Almost Heaven“ von 1996

„Growin‘ Up“ von 1997

„From Their Hearts“ von 1998

Hervorzuheben sind die beiden Alben „Over The Hump“ und „Almost Heaven“ die Hits wie „An Angel“ und „I Can’t Help Myself“ in ihrer ursprünglichen Version enthalten, um nur zwei zu nennen.

Weiter geht es dann am 16.06. mit folgenden Veröffentlichungen aus dem Backkatalog der Kelly Family:

„Wonderful World“

„Live“

„Keep On Singing“

„New World“

„Honest Workers“

„Live Live Live“

„The Bonustracks“

THE KELLY FAMILY LIVE gibt es am 19., 20. und 21. Mai in der Dortmunder Westfalenhalle – die Tickets für die drei Shows sind ausverkauft. Ab Januar 2018 geht es dann aber auch noch mal auf große Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz!

Empfehlungen zu The Kelly Family

Bestseller Nr. 1 We Got Love The Kelly Family, We Got Love - Airforce1 (Universal Music) - Audio CD Bestseller Nr. 2 Nanana Universal Music International Ltda. - MP3-Download Bestseller Nr. 3 Over The Hump The Kelly Family, Over The Hump - Kel-Life (Universal Music) - Audio CD

Letzte Aktualisierung am 15.05.2017 um 02:41 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API