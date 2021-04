Thees Uhlmann: Benjamin von Stuckrad-Barre schrieb die Single “Club 27”

Es ist eine ungewöhnliche, aber dennoch hervorragend passende, Kollaboration: Popliterat Benjamin von Stuckrad-Barre schreibt mit Robin Grunert einen Song, Thees Uhlmann nimmt ihn mit seinem Produzentenduo Simon Frontzek und Rudi Maier auf. Dass “Club 27” gerade am 05.04.2021 erscheinen muss, liegt auf der Hand: Am 5. April 1994 beging Curt Cobain im Alter von 27 Jahren und 44 Tagen Suizid – und das ist jetzt genau 27 Jahre her.

Digital ist der Song auf den bekannten Portalen erhältlich. Ein Musikvideo so wie eine Vinyl-Version der Single erscheinen in Kürze.