Ticket Swap Phase für Rock am Ring & Rock im Park startet

Die Veranstalter vermelden folgende News:

Here we go again: Nachdem Rock am Ring und Rock im Park auch dieses Jahr coronabedingt nicht stattfinden können, habt ihr ab sofort wieder die Möglichkeit, eure Festivaltickets für 2022 zu tauschen.

Tausch- und Rückerstattungsphase können aus technischen Gründen leider nur nacheinander stattfinden. Das liegt daran, dass jedes Ticket entweder getauscht oder rückerstattet werden kann. Gleichzeitig arbeiten wir mit Hochdruck am Line-Up. Erste Infos dazu werden wir noch vor Ende der Tauschphase veröffentlichen, auch weitere Details zum Starttermin und Ablauf der Rückerstattungsphase folgen in Kürze.

Wie funktioniert‘s?

Auf der Tauschplattform könnt ihr euren Ticketcode und eure E-Mail-Adresse angeben. Bewahrt die Bestätigungsmail, die ihr im Anschluss bekommt, bitte gut auf und bringt sie nächstes Jahr gemeinsam mit dem Ticket (getauschtes 2020 oder 2021 Ticket) zum Festival.

Für alle, die ein Weekend-Festivalticket tauschen, gibt es ein Upgrade des Ringrocker*in-Treuepakets. Euer Treuepaket aus dem Vorjahr verfällt somit nicht, das gibt es nächstes Jahr vor Ort mit dazu.

Achtung Ring-Besucher*innen: Bitte denkt daran, dass ihr eure Campingtickets extra tauschen müsst!