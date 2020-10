In diesem Jahr können sich nicht nur die norddeutschen Bauern freuen: Die Ernte war die beste seit Jahren. Der Sommer war lang und schön und die Speicher sind gut gefüllt. Doch ausgerechnet in diesem Jahr müssen die Erntedankfeste und -umzüge in den Gemeinden wegen Corona ausfallen. Selbst Gottesdienste finden wenn überhaupt nur in kleinem Rahmen statt – und ohne Gesang!

Tim Linde will sich damit nicht abfinden und veröffentlich bewusst zum Erntedankfest seine neue Single „Goldene Blätter“.

Wie schon bei seinen vergangenen Erfolgen schafft es der Liedermacher auch dieses Mal, dass Musik und Text direkt ins Herz gehen. Und wie immer richtet sich sein Blick auf das Wesentliche. „Für mich war Erntedank schon immer eines der schönsten und wichtigsten Feste des Jahres“, sagt Tim Linde. „Nicht nur, weil ich den Herbst liebe, sondern auch, weil es mir ein großes Bedürfnis ist, Dankbarkeit zu zeigen.“

Sicher ist: Die neue Single „Goldene Blätter“ hat das Potenzial, zum festen Bestandteil eines jeden Erntedankfests zu werden.

Erscheinungstermin ist der 02. Oktober 2020