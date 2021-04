Udo Lindenberg: Neuer Stoff vom Panikdealer!

Endlich mal wieder Good News in diesen chaotischen Zeiten: Anstatt durchzuhängen hat Udo mal eben ein paar neue Songs für euch geschrieben. Der erste ist gerade an den Start gegangen und ballert euch ne Ladung frische Energie rein: “Ey, Willkommen mittendrin!!” Dieser Song ist der erste Vorbote zum neuen Best-Of-Mega-Album-BÄMM, für das Udo extra vier neue Songs gemacht hat, und das am 14.5.2021 erscheint.

“mittendrin” – heisst natürlich auch: mittendrin im auge des orkans bzw. des hurricans , da wo es gaaanz cool ist und der udonaut relaxt und seine power nachladen kann, bevor er wieder rausspringt in den rock’n’roll-wirbelsturm, in die volle action (muss ja demnext mal WIEDER LOSGEHN in den arenen und stadien, ne?) und unter uns: nur so kann man ja 50 jahre rock’n’roll-tumult überstehen. nicht die ‘die young – stay beautiful – & famous’ – methode. ne, bei uns heißt das: grow old, stay trotzdem good looking and even more famous.” – so Udo über seinen neuen Hit, den er zusammen mit dem genialen Johannes Oerding geschrieben hat.

Und jetzt, in diesen kulturarmen Zeiten, nach all dem grausamen kalten Entzug, kommt ein ganzes udopisches Panik-Album auf uns zu. Es ist die Antwort auf die Frage, wie man überhaupt jemals das epische Gesamtwerk dieses Mannes zusammenfassen kann. Such mal raus aus ca 1000 Udo-Songs – eigentlich unfassbar, dennoch voll gelungen. Ikone des deutschen Rock, Verfechter der Bunten Republik Deutschland und Legende ohne Ende, – diese gigantische Sammlung von Songs (75 songs a gogo)! Das Mega-Album trägt den Namen „UDOPIUM – Das Beste” (bis jetzt) und erscheint am 14. Mai 2021. Eine komplette Werkschau aus 50 Jahren Udo. Das ist in dieser Form einzigartig. Und es wird gekrönt durch vier ganz neue Songs von Udo Lindenberg, „Mittendrin“, „Kompass“, „Land in Sicht“ und „Wieder genauso“.

„UDOPIUM – DAS BESTE“ erscheint am 14. Mai 2021 digital, als 2CD, 4CD und Fanbox. Eine 8LP-Vinylbox folgt am 11. Juni.