OPEN AIRS am E-Werk Saarbrücken 2025 – eine bunte Mischung

Im Juli wird das Gelände hinter dem E-Werk Saarbrücken auch in diesem Jahr wieder zum ultimativen Open Air Schauplatz. Eine bunte Mischung großartiger Acts wird das Musikleben der Landeshauptstadt bereichern – von Schlager bis Powermetal ist alles dabei.

5.7.2025 ab 19.15 Uhr — Christian Steiffen

Der „Gott of Schlager“ kommt mit seiner grandiosen Show und dem bezeichnenden Programm „Ich komme!“ nach Saarbrücken, um das oft verkannte Metier des deutschen Schlagers mit seiner grandiosen Bühnenpersönlichkeit zum Leben zu erwecken. Es wird ein Fest!

11.7.2025 ab 18.15 Uhr — Powerwolf, Support: Warkings

Powerwolf sind die Lokalmatadore aus dem Saarland und sind bekannt dafür, ihre Heimatstadt mit einer opulenten Show zum Beben zu bringen. Attila Dorn und Konsorten zelebrieren spirituelle Klänge zu Orgel und Metal-Intrumentarium. Den Boden dafür bereiten die Warkings aus Österreich.

12.7.2025 ab 19.30 Uhr — Heilung, Support: The Hu

Die dänisch-deutsch-norwegische Band Heilung spielt keine Konzerte. Sie vollzieht Rituale. Jeder Auftritt beginnt damit, dass Kai Uwe Faust, Christopher Juul, Maria Franz und ihr Kollektiv zu einem uralten Gebet anleiten. Doch dann verschwimmen die Grenzen zwischen musikalischer Performance, alten heidnischen Kulthandlungen, Vergangenheit und Gegenwart. Bald darauf wird das Publikum von Weihrauch und Kehlgesang, urwüchsigen Rhythmen, fantasievollen Gewändern, subtilen elektronischen Texturen, einer hypnotisierenden Lichtshow, einer Armee von Kriegern und Feuerausbrüchen in einen Rausch versetzt – eben ein Ritual.

13.7.2025 ab 19.30 Uhr — Saltatio Mortis

„Wir sind überwältigt von dem Erfolg unseres Albums und der Burgentour 2024“, so Sänger Alea. „Umso mehr freut es uns, das Ganze 2025 fortzuführen! Macht euch gefasst auf eine unnachahmliche Atmosphäre in historischen Gemäuern und auf epochale Shows mit vielen eurer Lieblingssongs und zahlreichen Klassikern. Wir sehen uns im Sommer!“

Die Fans dürfen sich auf exklusive Erlebnisse freuen, denn jede Show wird von einem besonderen Programm begleitet. Einmal mehr beweisen Saltatio Mortis, dass ihre Live-Auftritte eine einzigartige Mischung aus musikalischer Leidenschaft, packenden Geschichten und einer Prise Magie sind.

17.7.2025 ab 19.30 Uhr — Jan Delay & Disko No. 1

Seine Markenzeichen sind: Anzug, stylische Hüte, treffsichere Reimkunst, knackige Slogans und eine einzigartige Gesangstimme. Norddeutschlands bekanntester Künstler schöpft aus fünf Jahrzehnten (schwarzer) Popgeschichte, aber spielt just im Hier und Jetzt. Jan Delay und seine Live-Band Disko No.1 mischen Disco, Trap, Funk, Afrobeats, Ska, Arenatechno, Reggae, Rock, Soul….

Mit der Cover-Version von Nena Kult-Hit ‚Irgendwie, irgendwo, irgendwann‘ landete Jan Delay 1999 seinen ersten Solo-Hit. Inzwischen hat der Hamburger über 2,3 Millionen Tonträger verkauft – und die Musik in Deutschland stark mitgeprägt. Bis dato veröffentlichte er fünf Solo- und vier Live-Alben, hat in drei stilprägende Bands mitgemacht und unzählige Shows gespielt – vom Jugendzentrum bis hin zu „Rock im Park“. Inzwischen gilt Jan Delay als eine Ikone des deutschen Pops.

18.7.2025 ab 19.30 Uhr — Lea

Bevor LEA im Sommer 2023 Jahres insgesamt 23 Open Air Shows spielte, veröffentlichte die Wahlberlinerin mit “Bülowstrasse“ ein Album ganz entgegen dem Zeitgeist, mit dem die Straße ihren festen Platz in der an musikalischen Anekdoten und Erzählungen so reichen Hauptstadt bekommen hat. Im Herbst folgte ihre bis dato erfolgreichste Tour durch die größten Hallen des Landes.

Wer mit LEA über ihre Musik spricht, merkt schnell, dass Kreativität bei ihr aus einer Art natürlicher Gelassenheit entsteht. Sie mag es, wenn Dinge einfach passieren, lässt sich nicht gern bewerten und unperfekte Platten machen ihr keine Angst. Im Gegenteil: Für LEA sind sie spannende Zeitdokumente.

2025 geht LEA wieder auf eine ausgedehnte Open-Air-Tour. Mit ihrem gefühlvollen Pop wird sie für unvergessliche musikalische Momente und ganz besondere Sommerabende sorgen.

19.7.2025 ab 19.30 Uhr — Revolverheld

20 Jahre Revolverheld – irgendwie absurd. Zwei Jahrzehnte Bandgeschichte, „obwohl wir nie weiter als bis zum nächsten Sommer geplant haben.“ Und plötzlich sind es 20 Jahre. Verrückt, aber einfach auch total schön und eins ist klar: Das muss gefeiert werden!

Deswegen kommt 2025 neue und alte Musik in neuem Gewand. Im Sommer gibt’s Open Airs und weitere Überraschungen. Also: Kalender checken, Termine sichern, dabei sein – 2025 wird gut!

20.7.2025 ab 19.30 Uhr — Samu Haber

Samu Haber, der finnische Rockstar und Ex-Frontmann von Sunrise Avenue, startet im Sommer 2025 seine große Open-Air-Tour durch Deutschland! Fans dürfen sich auf unvergessliche Konzerterlebnisse in den schönsten Open Air und Festivallocations freuen, wenn Samu mit seiner unverkennbaren Stimme und einer geballten Ladung Energie die Bühnen erobert.

Am 04. Oktober 2024 erschien sein erstes englischsprachiges Solo-Album bei Universal Music, mit dem er dann auch gleich seine Club-Tour durch Europa startete. Die Sommer-Shows 2025 sind also die perfekte Gelegenheit, Samu Haber wieder hautnah zu erleben.