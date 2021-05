Video zu Noel Gallagher’s aktueller Single “We’re On Our Way Now”

Noel Gallagher’s High Flying Birds haben das offizielle Musikvideo zu „We’re On Our Way Now” veröffentlicht. Die erste von zwei neuen Singles auf dem bald erscheinenden Album „Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)”. Das Greatest-Hits Album wird am 11. Juni über Sour Mash Records veröffentlicht: Es ist ein definitives Best-Of-Paket mit 18 Tracks und eine Erinnerung an die Breite und Tiefe der Songs aus dem ersten Jahrzehnt von Noel Gallagher’s High Flying Birds. Kuratiert und zusammengestellt von Noel, umfasst das Tracklisting Songs aus den drei Alben der High Flying Birds (“Noel Gallagher’s High Flying Birds”, “Chasing Yesterday” und “Who Built The Moon?”) und den drei gefeierten EPs (“Black Star Dancing”, “This Is The Place” und “Blue Moon Rising”).

Das Musikvideo wurde von Dan Cadan & Jonathan Mowatt gedreht und ist vom französischen New-Wave-Kino inspiriert. In den Hauptrollen sind die Schauspieler Matt Smith (The Crown) und Gala Gordon zu sehen, daneben gibt es einen Cameo-Auftritt von Noel Gallagher.

Regisseur Dan Cadan sagt: „It was Scully’s genius idea to pay homage to French New Wave cinema. He cut together a brilliant video using footage from the Jean-Luc Godard game-changer, ‘A Bout De Souffle’ (Breathless), to show how it would work. Everyone was convinced and so we set about writing a treatment that would pay homage to the movement, paying particular attention to that film and another Godard classic, ‘Band A Part’. Renowned for rejecting convention and tradition, French New Wave has a timeless aesthetic that boldly favours experimentation and an iconoclastic spirit. NG embodies all of the above, so it’s the perfect fit.” Und Hauptdarsteller Matt Smith ergänzt: “Doing a music video with the greatest songwriter me and my mates have ever seen, bar none – it’s a decent day at the office. I thank you NG.”

Das Album kann ab sofort vorbestellt werden und wird unter anderem in einer limitierten Deluxe-Edition mit einer Bonus-Disc erhältlich sein, die bisher unveröffentlichte Akustik-Versionen, Remixe, Instrumentals und ein Demo enthält. Es wird ebenfalls eine nummerierte, handgepresste, farbige Doppel-LP mit exklusivem Kunstdruck in limitierter Auflage zum Record Store Day am 12. Juni erscheinen, für den Noel Gallagher als offizieller Botschafter für die diesjährigen Feierlichkeiten angekündigt wurde.

Mit seiner langen Geschichte der Unterstützung von Indie-Plattenläden und fünf Noel Gallagher’s High Flying Birds Record Store Day Veröffentlichungen unter den meistverkauften Vinyls des Events, ist Noel Gallagher zweifellos der perfekte Künstler, um die diesjährige Botschafterrolle zu übernehmen.